NacióDigital estrena «Tots els miralls», el nou videoclip de Joan Masdéu

"De tant en tant, entre abismes i albades / Tots els miralls que se’ns posen davant, / de tant en tant, són imatges robades", canta Joan Masdéu a Tots els miralls, el videoclip de la cançó del seu nou disc, Innocents, quepresenta en exclusiva aquest dijous 3 de maig.Tots els miralls és el segon single d'Innocents i s'articula a partir de la idea que "tots som un i el mateix". Com remarca el músic de Reus, "som miralls i ser-ne conscients ens fa lliures; desapareix la necessitat de jutjar i la pretensió de ser innocents resulta inconscient. Aprenem a estimar l’imperfecte; és a dir, el real".Tal com Masdéu explicava en aquesta entrevista , Innocents és una reflexió sobre "la innocència primera, en una idea pura de l'existència. Tots nosaltres naixem innocents i sense el pes de la culpa . Perdre aquesta innocència és el preu que paguem per l'experiència de viure. La clau és no identificar-nos amb allò que ens passa, ja siguin encerts o errors, perquè tot serveix per ajudar-nos a viure. És part de l'aprenentatge".Realitzat per la productora Acid Factory, amb la direcció i edició de Víctor Rubio i la producció de David Fernández, el videoclip s’ha rodat durant aquest darrer mes d’abril.Joan Masdéu es troba immers en la gira de presentació d’Innocents, que properament arribarà a Sabadell (6-5), Lleida (12-5), Formentera (13-5), Minipop de Tarragona (3-4) i El Montsec (9-6), entre d'altres.

