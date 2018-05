El Festival Internacional de Teatre de Tarragona torna amb una programació de luxe

El Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT) torna a escena amb novetats del 12 al 21 de juliol. El certamen artístic, que engany celebra la seva cinquena edició, ha programat fins a 15 espectacles de gran nivell. El director del festival, Joan Negrié, ha agraït que es confiï en un festival "de cares no conegudes" però amb propostes de molta qualitat que "parlen de temes que ens són propers, explicats d'una manera poc convencional".Negrié ha explicat que companyies internacionals d'Iraq, Argentina, Anglaterra, França i Hongria, compartiran festival amb altres de Tarragona, Catalunya, Madrid i Euskadi. Ha descrit fil per randa cadascun dels espectacles que ofereix aquesta cinquena edició. El director, però, ha destacat que n'hi ha un de molt particular i alhora espectacular, el qual està reservat només a cinc espectadors per sessió. Es tracta de l'obra "Cosas que se olvidan fácilmente", del català Xavier Bobés. També ha remarcat l'estrena a l'estat espanyol de "Mi hijo solo camina un poco más lento", d’Ivor Martinic, que ha escollit Tarragona per promocionar el seu espectacle.A banda, el festival està orientat, enguany més que mai, a promocionar i remarcar el talent local, el talent tarragoní i per això, compta amb les obres de Marc Chornet, amb "Vaig ser pròsper" i Roberto G. Alonso, amb "A mi no me escribió Tennesee Williams (porque no me conocía)".El director també ha volgut destacar que l'edició actual inclou un espectacle per a tots els públics, pensat per a la família en general. Es tracta de "Dancing Graffiti", reconegut en certàmens internacionals, on es viu l'evolució d'un personatge femení des del seu naixement, fins a la rebel·lió adolescent i fins a l'edat adulta. L'espectacle està embolcallat amb una escenografia amb objectes 3D.Des de l'organització s'espera superar la xifra de 5.000 espectadors, aconseguida en l'edició anterior, ja que enguany s'han ampliat els espectacles i les accions que s'emmarquen en el festival. També s'amplien els espais on es podran gaudir dels espectacles del FITT, ja que el Teatret del Serrallo o El Magatzem entren a formar part de la plantilla del festival.El certamen, organitzat per la Sala Trono amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, del Departament de Cultura de la Generalitat i el patrocini de Repsol, fa un pas endavant i serà una aposta anual. Abans se celebrava cada dos anys.Negrié ha posat de manifest que el festival segueix apostant per la gent jove, pels nous creadors i per tant, dona continuïtat al YOUNGFITT. Alguns dels espectacles que es podran veure emmarcats en aquesta proposta són "Soul seekers", de Mokhallad Rasem (Iraq); "We've got each other", de Paul O'Donnell (Anglaterra); "D5, pantani", de la companyia italiana Loftheatre; "Locus amoenus", de la companyia catalana Atresbandes; "Las muertes de los otros", de Fernando Montoya (Euskadi); i "Palmyra", de Bertrand Lesca & Nas Voutsas (França i Anglaterra).El YOUNGFITT també ofereix un sopar al jardí del Teatre Metropol, perquè entre espectacle i espectacle els artistes, productors i públic puguin intercanviar impressions. També hi haurà dos workshops que les companyies Atresbandas i Paul O'Donnell oferiran els dies 18 i 19 de juliol, de 10 h a 14 h al teatre El Magatzem.Les entrades i els abonaments ja es poden adquirir a través del web del festival i a la mateixa taquilla de la Sala Trono Armanyà fins al 29 de juny.Negrié ha destacat que el preu de l'entrada general es manté a 18 euros, com en l'edició anterior. L'entrada general d'un dia de YOUNGFITT -que inclou 2 espectacles, sopar i workshop- també es pot aconseguir per 18 euros i pels amants de l'espectacle, l'organització ofereix la possibilitat d'aconseguir abonaments i promocions que es poden consultar al web.

