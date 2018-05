L'Estat embarga 110.000 euros a Òmnium Cultural

L'organització Òmnium Cultural ha denunciat a través de les seves xarxes de distribució d'informació que l'Estat els ha embargat 110.000 euros. Segons expliquen, la quantitat correspon als 90.000 euros més interessos i més recàrrecs derivats de la negativa a pagar-la i es tracta d'un multa imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades del març del 2017.

Des d'Òmnium, que la consideren "injustificada", ho atribueixen a "un intent més de debilitar-nos" i, pel que fa a la multa, consideren que "és un exemple més de la persecució política i repressió que estem vivint". És per això que demanen un cop de mà, ja sigui fent un donatiu o fent-se soci de l'organització sobiranista.L’embargament dels comptes de l’entitat arriba després que s’hagin esgotat els recursos judicials, després que la Guàrdia Civil hagi escorcollat dues vegades la seu d’Òmnium Cultural i quan fa més de sis mesos que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, és en presó preventiva.Tal com han explicat en una nota, la multa se'ls ha imposat per tenir una base de dades inoperativa als Estats Units durant el període de temps en el qual es definia el nou protocol internacional entre els Estats Units i la Unió Europea sobre dades allotjades en aquest país; una situació compartida amb altres empreses i organitzacions en aquell període. A més, no s’ha pogut verificar quin és l’origen de la denúncia que obre el procediment sancionador.Òmnium Cultural reitera que mai s’ha posat en risc dades personals de cap individu i que la possible il·legalitat no existeix ja què, en tot cas, en el període en el qual se situa la presumpte infracció, hi havia un buit legal.

