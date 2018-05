Absolts els dos neonazis que van expulsar un grup de periodistes de l'acte del 12-O a Montjuïc

Que l'extrema dreta expulsi periodistes que cobreixen un acte seu surt gratis, segons la justícia. I que un ultra m'amenaci d'arrencar-me el cap també és gairebé gratis #12O #AlertaUltra https://t.co/ahypuI1pcB — Enric Borràs Abelló (@enricb) 2 de maig de 2018

Els dos neonazis acusats d’expulsar un grup de periodistes de l’acte del 12 d’octubre a Montjuïc, ara fa dos anys, han quedat absolts, segons publica RAC1 . La Fiscalia havia demanat quatre anys de presó per coaccions i delictes contra el dret fonamental a la informació, amb agreujant d’odi. El jutge, però, ho ha deixat en una amenaça lleu per a un d'ells, a qui li ha posat una multa de 240 euros.L'home que ha estat sancionat va dir al periodista Enric Borràs, del diari Ara: “Fes-me una foto i t’arranco el cap”. Segons la sentència no és “un anunci seriós de decapitació, sinó una manera d’expressar la incomoditat perquè li facin fotografies”.El mateix Borràs ha reaccionat al seu Twitter , amb un fil de tuits, on diu: “Que l'extrema dreta expulsi periodistes que cobreixen un acte seu surt gratis, segons la justícia. I que un ultra m'amenaci d'arrencar-me el cap també és gairebé gratis”.L’altre acusat és un dirigent del partit ultra Democràcia Nacional. La sentència reconeix que va mostrar una actitud i uns gestos desafiants i hostils contra els periodistes, però que això no és suficient per condemnar-lo per amenaces.

