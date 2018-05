​El violador de la Verneda surt de la presó sense estar rehabilitat

Un moment del judici. Foto: Europa Press

El conegut com a violador de la Verneda ha sortit aquesta matinada de la presó, després de 20 anys i sense estar rehabilitat. Gregorio Cano estava condemnat a 167 anys de presó per 15 agressions sexuals i dues temptatives el 1998.La Fiscalia ha ordenat la vigilància "no invasiva" del violador de la Verneda perquè considera que té un alt risc de reincidència. En aquest sentit els Mossos s'encarregaran del seu control després que el ministeri públic hagi activat el protocol per als expresos identificats com a perillosos.A la sortida del centre, Cano ha comentat als mitjans de comunicació que els programes per rehabilitar-se "són efectius si un vol". "Jo ho he aconseguit i ara cal veure amb el temps si és efectiu o no", ha afegit Cano, que també s'ha disculpat a les víctimes.El delinqüent sexual va actuar al barri barceloní de la Verneda però també a Horta, Poblenou i Sant Andreu així com a l'Hospitalet de Llobregat i a Montcada i Reixac.Gregorio Cano va ser condemnat a 167 anys de presó, però la sentència va fixar en 20 anys el límit màxim de compliment efectiu de la totalitat de les penes en aplicar l'article 76.1 del Codi Penal. En el judici, el condemnat que llavors tenia 28 anys, va reconèixer els fets i va demanar perdó a les víctimes i el seu entorn. Concretament, va explicar no estava en "el seu seny" quan es van produir les agressions, 17 des del 23 de febrer del 1997 fins a l'1 de maig del 1998.Cano va ser detingut el 8 de maig del 1998, després que els investigadors del cas li paressin un parany en el qual una policia va fer d'esquer per atreure l'agressor.El condemnat atacava les dones, gairebé totes d'uns 20 anys, en portals d'edificis o en llocs poc transitats, sempre de nit o de matinada, i les amenaçava posant-los una navalla al coll. El violador va cometre els delictes durant el 1997 i el 1998 i es van trobar restes de semen en roba de les víctimes i en alguns ascensors dels edificis on cometia les violacions. També hi havia empremtes digitals en un mirall d'un ascensor.

