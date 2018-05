Tanca Cambridge Analytica després de l'escàndol per la filtració de dades personals de Facebook

La consultora britànica Cambridge Analytica tanca després de l'escàndol de la filtració de dades personals dels usuaris de Facebook. Així ho ha anunciat aquest dimecres el diari The New York Times . L'empresa, vinculada a la campanya electoral de l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, cessa l'activitat esquitxada per una polèmica internacional que afecta milions d'usuaris de la xarxa social.El fundador de l'empresa SCL Group, la matriu de Cambridge Analytica, Nigel Oaks, ha confirmat la notícia. La consultora ja havia cessat el seu director executiu, Alexander Nix, i havia anunciat una investigació interna sobre els fets, que la situaven a l'ull de l'huracà d'unes sospites per la filtració i ús amb finalitats de propaganda política de les dades d'almenys 87 comptes personals registrats a la xarxa social fundada i dirigida per Mark Zuckerberg.L'empresa atribueix la decisió d'abaixar definitivament la persiana a la pèrdua constant de clients i a les "creixents" despeses legals. Els treballadors ja han estat notificats i el tancament serà efectiu aquest mateix dimecres.