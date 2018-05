L'independentisme es conjura perquè la repressió no freni la República

Concentrats a la plaça de Sant Jaume, recordant Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Foto: Albert Alcaide

Els concentrats reben els familiars dels presos a la protesta de plaça de Sant Jaume amb amb aplaudiments i crits de "no esteu soles" https://t.co/O8Kxet9eLb pic.twitter.com/arn14uGm85 — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de maig de 2018

Familiars de Junqueras i Forn han llegit una carta dels presos. Foto: Albert Alcaide

Marcel Mauri, durant el seu parlament. Foto: Albert Alcaide

Representants polítics i socials, en l'escenari de la plaça de Sant Jaume. Foto: Albert Alcaide

La plaça de Sant Jaume clama a l'uníson per la llibertat dels presos polítics en una concentració que ja és a punt d'acabar https://t.co/O8Kxet9eLb pic.twitter.com/HAd9uLuc4m — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de maig de 2018

Plaça de Sant Jaume, durant la concentració per reclamar la llibertat de Junqueras i Forn. Foto: Albert Alcaide

Pancarta per l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Foto: Albert Alcaide

Mig any després que el Tribunal Suprem enviés a la presó els primers membres del Govern, l'independentisme té clar que la repressió de l'Estat no ha de frenar el procés cap a la República catalana, sigui amb el ritme que sigui i amb un Govern o altre. La concentració d'aquest dimecres per homenatjar el vicepresident català, Oriol Junqueras, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha servit perquè aquests presos, el president del Parlament, Roger Torrent, i els centenars de concentrats -2.500, segons la Guàrdia Urbana- cridessin a no sucumbir a la por de la repressió.En un moment en què s'obre pas un "pla D" per a la investidura amb la possible candidatura d'Elsa Artadi que no compta amb el suport unànime de l'independentisme -l'ANC, que fins dimarts apostava per repetir eleccions si no es podia ratificar Carles Puigdemont , ara obre la consulta als seus socis , mentre que la CUP no veu avenços en el camp programàtic que li permeti moure's de l'abstenció al sí-, la plaça de Sant Jaume ha unificat proclames. Presos, dirigents en llibertat i ciutadania han deixat clar que la pressió judicial no frenarà les aspiracions independentistes.En el moment d'anar a la lletra petita, la de l'estratègia concreta, podrien sorgir les divergències, però si hi ha algun element que ha quedat clar és que els presos no volen ser una moneda de canvi per aturar el procés. "Si vosaltres persistiu nosaltres resistim. Aquesta és una cursa de fons on el més important és mantenir-se ferm i serè. Nosaltres aguantarem. No en dubteu!", acabava la carta redactada per Junqueras i Forn i llegida pels seus familiars.I Torrent entomava l'encàrrec com a president del Parlament -i principal figura institucional de la Generalitat-: "Ells representen la nostra dignitat i demanen que continuem i ho fem amb pacifisme i valors democràtics. I això ho farem junts. Aquest país quan ha avançat en moments difícils ho ha fet quan la gent ha caminat de la mà". "Ni un pas enrere per tot el que lluiten, han lluitat i lluitaran a la presó. Ni un pas enrere", asseverava, encara amb més vehemència.Un discurs ple d'eufemismes, sense referències directes a la independència o a la República catalana, però ben explícit. Menys pels a la llengua tenia la ciutadania congregada, que reclamava a Torrent no parar fins la República. "Ni un pas enrere", ha estat un crit repetit i que resumia els anhels de seguir endavant malgrat les traves de l'Estat i que avalaven els presos, que es neguen a ser "hostatges" a entregar a canvi del retorna a la política del peix al cove, tal com darrerament se'ls ha descrit sovint per part del sobiranisme.Als que els devia costar més assumir aquesta situació és als familiars dels presos, als quals aquesta situació pot eternitzar la seva llunyania. Tot i això, han notat l'escalf de la ciutadania concentrada, que ha protagonitzat un dels moments més emotius de la protesta, quan, a la seva arribada, els ha rebut amb aplaudiments i crits de "no esteu soles".En tot cas, en la carta que han llegit, han evidenciat que la situació de Junqueras i Forn no és gens fàcil. "Us volem dir gràcies per haver-nos acompanyat i no deixar-nos sols", hi afirmaven, i també han agraït les cartes, els actes, les mobilitzacions i "i per tenyir cada tros de plaça, carrer o camí de color groc". "Aquest hivern ha fet fred en aquest racó de l'altiplà castellà. Un fred que s'ha filtrat per cada finestra, per cada barrot, que penetra a la galeria i a les cel·les", han lamentat.Igualment, recorden que no són a la presó "per haver fet cap mal a ningú", sinó per haver estimat i estimar ""la llibertat" i per ser "persones honrades que creuen que la gent és ciutadana i sobirana quan té la potestat de proposar en quina societat vol viure i de decidir-ho col·lectivament i democràticament". En tot cas, asseguren que "les hores a la cel·la són llargues" i "els murs freds", i "costa veure el futur quan no veus ni un arbre ni una muntanya". Així mateix, afirmen que tots els actes i iniciatives són útils perquè "donen ànims" i evidencia que el país és "viu" i "no es resigna i no cedeix a la repressió i amb les amenaces".En aquesta línia, el president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat que "fa 6 mesos de vergonya, d'injustícia", "també per les seves famílies i pels seus fills" i "per aquest poble"i "per tots els demòcrates". Igualment, ha denunciat també que "tenen a la presó dos homes bons que l'únic que han permès fer és permetre votar", malgrat que "en cap democràcia i estat de dret es pot permetre posar homes bons a la presó per les seves idees polítiques". "Farem tot el que calgui per treure us d'allà", ha promès.En la seva intervenció, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha afirmat que "cada segon" que segueixin a la presó "pesarà sobre la vergonya" i "avui que fa 6 mesos que la democràcia ha emmudit" no es pot "oblidar tots els presos i els exiliats". "Volem ser tractats com a ciutadans i mai més com a súbdits", ha seguit, i ha assegurat que els independentistes no es deixaran "vèncer ni per la por ni per aquells" que els "volen dividits". "Han optat per coaccionar mestres com els valents de Sant Andreu de la Barca. Però també pallassos, regidors periodistes. Som tots al costat els uns dels altres", ha seguit, i insistint en la unitat, assegura que l'empresonament "no només no és un símbol de cap derrota sinó un pas per a l'alliberament nacional".Al seu torn, el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, ha denunciat que "no és admissible que estiguin empresonats ratificats com a diputats a les eleccions del 21-D" i ha afegit: "Estat i òrgans judicials han trepitjat el nostre be més preuat, la llibertat". Igualment, ha afirmat que estan sent jutjats en "un procés en per ser fidels al compris electoral i la voluntat del poble". "Lluitem per vosaltres però sobretot també per tots nosaltres. Hem de lluitar també per justícia i contra sentències com la de la manada i els joves d'Altsasu", ha seguit, i també ha citat els professors investigats.Entre les desenes de pancartes que clamen "llibertat" o "mai caminaràs sol", representants dels partits independentistes s'han acostat a la protesta per donar suport a Junqueras i Forn. Hi ha el president del Parlament, Roger Torrent, així com representants d'ERC com Pere Aragonès, Sergi Sabrià, Ernest Maragall, Gerard Gómez del Moral, Alfred Bosch o l'exconseller Carles Mundó; del PDECat com Francesc Homs, Miquel Buch o Josep Lluís Cleries; i de la CUP com Eulàlia Reguant, Albert Botran i María José Lecha.En total, hi havia representants d'aquestes tres formacions, però també de Demòcrates de Catalunya, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú-Podem, UGT, CCOO, IAC, Unió de Pagesos, la Taula d'Entitats del Tercer Sector, l'Icab, la Plataforma per la Llengua, Súmate o de l'ajuntament de Barcelona. Entre els primers lemes cantats en la concentració hi ha els de "llibertat presos polítics", "fora, fora, fora la justícia espanyola", "som República" o "Puigdemont, el nostre president".