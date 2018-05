Neix un festival per recollir fons pel «sosteniment econòmic» de l'exili d'Anna Gabriel

Des que l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel va anunciar ara fa dos mesos que s'exiliava a Suïssa , amics, companys i veïns de Sallent s'han organitzat per crear "Sallent Respon" i la campanya "Free Anna Gabriel". El grup de suport ha presentat aquesta tarda al barri de Gràcia (Barcelona) "La resposta", un festival cultural i musical que convertirà Sallent el 4 i 5 de maig en l'epicentre de la solidaritat amb Gabriel.La portaveu de la campanya, Gemma Codina, ha assegurat que l'organització d'aquests actes va en la línia de l'objectiu de l'associació, ja que és una resposta "política, emocional i econòmica" a l'embat de l'estat espanyol a l'independentisme. Així doncs, l'esdeveniment homenatjarà Gabriel amb "alegria" i els beneficis es dirigiran al "sosteniment econòmic" de l'exdiputada de la CUP i al seu entorn més proper. Part dels recursos obtinguts també es destinaran a "altres causes contràries a la repressió", com per exemple, a la caixa de resistència de les antifeixistes condemnades el 12 d'octubre de 2013.També ha participat en l'acte la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, qui ha remarcat que "la causa on està Gabriel, és on estem tots" i que quan "ens ataquen a una, ens ataquen a totes". "La paraula clau és 'solidaritat'", ha reblat. La periodista Gemma Garcia, que també ha participat en l'acte, ha fet una crida a la participació de l'esdeveniment i ha assegurat que "la solidaritat escurça la distància que ens separa de les presons i Suïssa".Bonet ha continuat exaltant el paper que estan jugant els exiliats polítics que es troben al Regne Unit, Bèlgica, Alemanya o Suïssa i ha recordat que estan "jugant un paper molt important" per obrir debat sobre la situació política catalana a la resta d'Europa.La periodista Natza Farré també ha remarcat en la roda de premsa de presentació que "Gabriel és una veu molt important del moviment feminista" i ha lamentat que "no es parli tant de les preses polítiques".En relació amb els actes de La resposta, el divendres 4 i el dissabte 5 de maig tindrà lloc a Sallent una conversa entre l'exdiputada de la CUP Mireia Vehí i l'advocat suís d'Anna Gabriel, Olivier Peter. També hi haurà concerts de Gossos, Zoo o Strombers, entre d'altres. També hi haurà dinars i vermuts populars i solidaris, i la presentació del llibre d'Anna Gabriel ("I parlarem de vida!").