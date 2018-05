JxCat proposa reformar el reglament del Parlament en un mes per introduir-hi la investidura a distància

El grup de JxCat es compromet a reformar el reglament del Parlament en el termini d'un mes per introduir-hi la investidura a distància. Així es desprèn de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que la setmana passada va concloure que la investidura a distància era inconstitucional.En un seguit de tres esmenes, JxCat intenta blindar la seva reforma de la llei de Presidència perquè pugui ser aprovada en el ple que comença demà dijous i que s'allargarà fins divendres, dia en què està previst que es debati i voti aquest punt. Abans, ¬la Junta de Portaveus -reunida a les 10:00, després de la Mesa de les 9:30 hores- haurà de donar el vist i plau perquè la reforma de la llei de Presidència es mantingui a l'ordre del dia. Cs ha demanat que decaigui.En la segona esmena, d'addició, JxCat demana que s'inclogui en el punt cinquè -després que el CGE demanés concreció sobre el quòrum de l'assistència a reunions del Govern a distància- que en les deliberacions i decisions de l'executiu es computarà "a efectes de quòrum tant l'assistència presencial com a distància".Finalment, el grup que comanda Elsa Artadi proposa una tercera esmena subsegüent -d'addició d'una disposició addicional- on detalla la voluntat de reformar el reglament del Parlament: "D'acord amb el principi d'autonomia parlamentària que li reconeix l'article 58.1 de l'Estatut d'autonomia, ha de fer les modificacions del Reglament del Parlament que siguin necessàries, a iniciar en el termini d'un mes, per a complir els requeriments establerts per aquesta llei".