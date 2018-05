Dos càrrecs del Govern diuen que la Generalitat no va pagar la web del Pacte Nacional pel Referèndum

El secretari general de la Presidència, Joaquim Nin, i el director general de Comunicació, Jaume Clotet, han explicat aquest dimecres al magistrat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que la web del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) no va ser mai pagada per la Generalitat i que es va cedir de forma gratuïta a Òmnium i el Ciemen, que formaven part del PNR.Segons han explicat fonts jurídiques, el domini de la pàgina web del Pacte Nacional pel Referèndum es va reservar el desembre del 2016 per part d'un particular, ja que la tramitació de la Generalitat és massa lenta i es podia perdre el nom 'pactepelreferendum.cat'. Una dissenyadora gràfica va fer la web i la Generalitat, a través del CTTI, se'n va fer càrrec un cop constituït formalment el pacte, liderat per Joan Ignasi Elena. No obstant, la Generalitat va voler "desgovernamentalitzar" el pacte i va cedir la titularitat de la web a dues entitats que en formaven part, Òmnium i el Ciemen, que formalment encara consten com a titulars de la web, tal com consta a la pàgina.Nin ha explicat que per un acord de Govern del 2015 tots els dominis que reservava la Generalitat havien de portar la signatura del secretari general de la Presidència. Per això, va signar l'adquisició del domini al ciutadà particular que l'havia reservat. No obstant això, la reserva del domini, que va costar 300 euros, no va ser mai pagada per la Generalitat, ja que quan s'havia de pagar la factura, la dissenyadora gràfica la va retirar i, a més, la causa judicial ja s'havia obert i hi havia ordres del Govern de no pagar-la. No obstant, tots dos han dit que no van saber el cost de la web fins que ho van llegir al sumari judicial.El magistrat instructor també ha preguntat a Nin si les factures que no es van arribar a pagar a l'empresa de missatgeria Unipost per repartir documentació electoral generaven un "crèdit" a la Generalitat que tard o d'hora haurà de retornar. Ha respost que no ho sabia i que hi va haver un moment que es van bloquejar tots els pagaments.Algunes fonts jurídiques s'han mostrat sorpreses pel fet que el magistrat instructor no hagi preguntat ni a Nin ni a Clotet, investigats, pel referèndum de l'1-O o la web 'referendum.cat', ni tampoc pels anuncis per fomentar la participació.Aquest dimecres a la tarda també han declarat tres testimonis: un responsable de Serveis del CTTI a Presidència, l'excap de premsa de la Conselleria d'Exteriors, i Ignasi Genovès, exdirector general de Difusió de la Generalitat. Els dos últims han estat preguntats pel registre de catalans a l'exterior i els anuncis que en van fer difusió, i l'han desvinculat completament del referèndum de l'1-O, ja que també servia per altres processos participatius o tràmits amb la Generalitat.