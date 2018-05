Facebook censura un teatre de Barcelona

La xarxa social Facebook ha eliminat el perfil del Teatre Tantarantana de Barcelona a causa del cartell de l'obra "Mastegar gel" de la companyia El Eje, en el qual es veuen les natges d'un noi amb una noia al davant, tal com ha explicat la sala en un comunicat aquest dimecres.

El teatre ha assegurat que és la primera vegada a l'Estat que se suspèn un compte de Facebook d'una entitat o empresa cultural "per motius de censura", ja que en altres casos similars s'ha eliminat la publicació concreta però no el compte.

Revisant antecedents, hem comprovat que és la primera vegada a l'Estat Espanyol que es suspèn el compte de Facebook d'una entitat cultural per motius de #censura. En altres casos similars, s'ha eliminat la publicació i no el compte. #nosomCULpables pic.twitter.com/OwwUoUovfz — Teatre Tantarantana (@elTantarantana) 2 de maig de 2018

La sala s'ha posat en contacte amb Facebook "per apel·lar la seva decisió i demanar que revisin el cas", ja que consideren no haver vulnerat cap base de la seva política. "En el nostre cas no vam mostrar les natges de cap personatge públic", ha explicat el teatre després d'especificar que la pàgina demana que no sigui visible l'anus o primers plànols de natges totalment al descobert, tret que aquestes s'hagin manipulat.

La xarxa social tampoc permet relacions sexuals implícites, fins i tot si el contacte no es veu directament, excepte en temes relacionats amb la salut sexual i anuncis i imatges de ficció reconegudes o amb indicadors de ficció: "És evident que, tractant-se de la pàgina d'un teatre i el cartell d'un espectacle, es tracta d'una imatge de ficció".

La sala ha lamentat que mentre arriba la resposta s'ha quedat sense un dels seus principals canals de comunicació, i ha considerat que es tracta d'un cas evident de censura en l'àmbit cultural", per això han proposat l'etiqueta #nosomCULpables.