L'ONU critica Espanya per la sentència de «la Manada»: «Subestima la gravetat de la violació»

La sentència condemnatòria per abús sexual -i no agressió sexual- contra els cinc membres de "la Manada", condemnats tots ells a nou anys de presó, ha aixecat molta polseguera. La indignació va prendre el carrer la setmana passada i aquest dimecres les crítiques a la decisió de l'Audiència Navarra han ressonat a l'ONU.La coordinadora executiva i portaveu de Nacions Unides sobre assetjament sexual, Purna Sen, considera que la sentència "subestima la gravetat de la violació". En aquest sentit, assenyala que la cultura de la violació que és encara latent avui en dia culpa les víctimes "inclús en els sistemes judicials"."Els autors de les agressions sexuals han de respondre per les seves accions, La impunitat per les vulneracions dels drets humans impugna la cultura de la violació", remarca la portaveu d'UN Women, una agència interna de l'organització internacional que lluita per la igualtat de gènere.