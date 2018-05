Tardà demana obrir un procés de «diàleg bilateral» amb l'Estat

El diputat d'ERC Joan Tardà ha fet una crida a establir un procés de diàleg i negociació amb l'estat espanyol. En un article a El Periódico, el dirigent republicà assegura que "aixecar la bandera del diàleg bilateral amb l'Estat" serà "un objectiu ineludible" dels pròxims temps. En aquest sentit, afirma que Catalunya "és una realitat constituent" i no "una autonomia més" i, per tant, cal "donar per superades les articulacions amb l'Estat de caràcter multilateral".Tardà reconeix que durant un temps es continuarà en "la fase de confrontació manifestada per la negativa de Rajoy" d'acceptar el diàleg bilateral per buscar una "resolució democràtica". Tampoc hi ajudarà, diu el diputat d'ERC, "l'increment de la judicialització del conflicte". Malgrat tot, demana "perseverar a través d'una acció governamental de la Generalitat eficient, diligent i progressista". "És aquesta perseverança que enterrarà la fase de la confrontació i en farà possible una de nova de diàleg, negociació i intermediació internacional".