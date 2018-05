El Sopar Groc pels presos polítics traspassa la frontera de Catalunya

L'Obra Cultural Balear (OCB) i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) organitzen el primer Sopar Groc "en solidaritat dels represaliats polítics" que s'organitza fora de Catalunya. L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte 12 de maig al restaurant Menestralia de Campanet i comptarà amb diverses actuacions musicals. El preu del sopar és de 30 euros i els tiquets ja s'han posat a la venda.



A l'acte hi haurà familiars dels presos i exiliats polítics catalans, com ara Laura Turull, filla de l'exconseller i diputat Jordi Turull; Beta Forn, filla de l'exconseller Joaquim Forn; Oriol Sànchez, fill de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana i número dos de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, i Pol Leiva, nebot del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





De Luis ha aprofitat la compareixença per denunciar la "rebaixa democràtica" a l'Estat espanyol, tot afegint que els drets fonamentals es veuen "constantment malmenats". Per això ha considerat "necessària" una reacció "solidària". Domènech ha insistit que "ja no es tracta només de sobiranisme o independentisme, sinó de la defensa de les llibertats democràtiques". El president de l'OCB, Josep de Luis, i el portaveu de l'ASM, Manel Domènech, han assenyalat que el principal objectiu és recollir diners per a la caixa de solidaritat que permet sufragar fiances judicials, assistència jurídica o desplaçaments tant de les famílies dels presos com dels exiliats.