El PDECat evita valorar l'opció d'Artadi per ser respectuós amb Puigdemont i JxCat

El PDECat evita valorar l'opció d'Elsa Artadi com a possible candidata a la investidura. Fonts del partit consultades per l'ACN han mantingut la cautela després que el president de JxCat, Jordi Sànchez, hagi validat la figura de la portaveu del grup parlamentari Així, des del PDECat volen ser respectuosos amb la decisió final del líder de JxCat, Carles Puigdemont, així com amb la pròpia formació parlamentària, a la qual estan integrats. D'altra banda, diversos sectors del partit, tant de la direcció com càrrecs territorials, han admès que no els agrada l'opció d'Artadi com a possible candidata. Cal recordar que la portaveu de JxCat va estripar el carnet del PDECat just abans d'entrar a les llistes del 21-D Com que formalment no hi ha cap nom nou sobre la taula, el PDECat continua pendent de la proposta de Puigdemont, que segurament transmetrà aquest cap de setmana als seus diputats en una nova reunió a Berlín. Així, el partit que comanden Neus Munté, Marta Pascal, David Bonvehí i Maria Senserrich es manté en un segon pla, de moment, a l'espera de la decisió del president destituït. Així mateix, també vol respectar les dinàmiques de JxCat i esperarà que sigui primer el grup parlamentari qui valori l'aposta de Puigdemont.