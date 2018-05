VÍDEO L'última perla de Mariano Rajoy

"En la actividad pública hay cosas más bonitas y otras que no lo son tanto, y no me acuerdo de ninguna", las palabras de Rajoy en Burgos https://t.co/N3fZIMRO97 Informa @carinaverdu pic.twitter.com/dw8DjZ9gzl — Antena3Noticias (@A3Noticias) 2 de maig de 2018

Mariano Rajoy torna a ser un dels principals protagonistes d'aquest dimecres a les xarxes socials. Ho és, de nou, per un discurs que ha sobtat els usuaris. El president del govern espanyol reflexiona sobre la política i assenyala que té "coses boniques", però que també en té d'altres que "no ho són tant".Rajoy ha despertat les rialles entre els presents a la sala de premsa quan ha assegurat que els elements que no són tan bonics del món polític els prefereix no recordar. "Crec que aquest és un acte molt bonic, dels que em reconforten personalment i donen sentit també a dedicar-se a l'activitat pública, en què, com saben vostès, hi ha coses més boniques, com aquesta, i altres que no ho són tant i de les quals no em recordo".