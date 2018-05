El Suprem debatrà el 9 de maig sobre el reingrés a la presó dels consellers i Forcadell

El Tribunal Suprem ha citat per al pròxim 9 de març els consellers empresonats el passat 23 de març -Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa- i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell en una vista per tractar el recurs d'apel·lació contra el seu reingrés a la presó, segons fonts judicials.L'alt tribunal els ha convocat per a dos quarts de dotze del migdia perquè declarin davant la Sala d'Apel·lacions, tot i que Bassa ha declinat fer-ho personalment i també ho sol·licitarà la defensa de Romeva. El jutge Llarena va dictar el passat 23 de març el seu reingrés a la presó provisional després de comunicar-los el seu processament pels presumptes delictes de rebel·lió i malversació.