Un familiar dels professors de Sant Andreu de la Barca denuncia un «linxament públic»

Pintades a l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca Foto: @9delpalau

Mario Daban, germà d'una de les professores de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca denunciades per Fiscalia, ha criticat el "linxament públic" al que se l'està sotmetent. En una carta oberta que ha penjat a Facebook, assegura que els últims dies "han estat suficients per enfonsar-la emocionalment, humiliar-la professionalment i assenyalar-la públicament".Apunta també que junt amb el ball i la seva família, una de les passions de la seva germana a la vida és educar i que en més de 20 anys d'exercici sempre ha obtingut el reconeixement dels seus alumnes per la seva "professionalitat i empatia". "La pregunta que em faig és com algú així pot passar de tenir una vida plena, rica i feliç a viure un linxament públic", afegeix. Més enllà del fet que determinats mitjans de comunicació l'han jutjat sense conèixer-la i han difós la seva imatge, el que més li preocupa, afegeix, és com "hem arribat a tanta baixesa moral a la societat que ens ha tocat viure".A la missiva deixa clar que la seva germana "és una persona totalment allunyada de l'activisme polític" i que "no necessita lluir símbols a la solapa ni onejar banderes per dir a la gent qui és i què pensa". Per això, afirma que "no pot adoctrinar allò que no comparteix" ni "discriminar a ningú perquè té principis".Als que l'han insultat i criticat sense conèixer-la els diu "que s'han equivocat profundament" i que tot i que segurament "desapareixeran" quan la veritat s'imposi al final hauran aconseguit el que volien. "Només que un de vosaltres reconeixes que s'ha equivocat ja em sentiria reconfortat", reconeix. Per últim, assenyala que ara la seva família, amics, alumnes i companys de feina l'ajudaran a aixecar-se i intentaran "que torni a ser la mateixa d'abans del linxament".