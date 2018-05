El Síndic demana evitar l'ús partidista del cas de Sant Andreu de la Barca

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat que no es faci un ús partidista del cas de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca després que la Fiscalia denunciés un grup de docents per un delicte d'odi per assenyalar alumnes fills de guàrdies civils l'endemà de l'1-O.Ribó recorda que el Departament d'Ensenyament té "regulat" un procediment perquè es puguin investigar possibles queixes o denúncies de l'alumnat i les famílies i considera que tramitar aquest cas per la via penal és una mesura "desorbitant i inadequada". "Aquestes acusacions semblen tenir una finalitat intimidatòria i dissuasiva de l'exercici de la llibertat d'expressió i de càtedra, la qual cosa resulta preocupant", afirma Ribó, que també reclama la presumpció d'innocència cap als professors.D'altra banda, Ribó sosté que la difusió de les dades dels docents "atempta contra el seu dret a la intimitat i la pròpia imatge" i que la publicació de les seves imatges "pot haver vulnerat la normativa que regula el dret de protecció de dades". Per això, defensa que el Departament d'Ensenyament adopti les "mesures immediates" per protegir els docents i "garantir i evitar vulneracions" del seu dret a la intimitat i a la pròpia imatge."A hores d'ara no es té constància que l'Administració educativa hagi dut a terme cap actuació amb aquest objectiu i es té constància de la intervenció de la Inspecció educativa, però no del resultat d'aquesta investigació", avisa el Síndic, que també adverteix que les "pintades acusatòries" que van aparèixer a principi de la setmana "pertorba greument la convivència al centre i afecta no només als professionals de l'institut sinó el conjunt de l'alumnat".Pel Síndic, tractar assumptes d'actualitat política a l'aula "no s'ha de considerar una vulneració dels drets a l'alumnat, ni resulta contrari als fins de l'educació ni constitueix una pràctica adoctrinadora, que s'emmarca en l'exercici del dret a l'educació". En aquest sentit, afirma que aquest dret "va més enllà de la transmissió de coneixements" i que prepara l'alumnat a "l'exercici de la ciutadania activa, l'educació en l'esfera dels drets humans i una educació que promogui i reforci els valors ètics consagrats per la Convenció sobre els drets de l'infant".En la seva anàlisi del cas, Ribó també constata que l'informe del Departament d'Ensenyament conclou, després de diverses visites al centre, que els dies immediatament posteriors al 2 d'octubre la relació entre alumnes i docents i entre alumnes "es va veure influïda pel context polític" però que l'activitat acadèmica va anar tornant a la normalitat; i el del Consell Escolar de l'institut, que recull que mai hi ha hagut "cap conflicte per raons ideològiques durant tots aquests anys d'existència" i que la trajectòria dels professors acusats "ha estat sempre d'una gran professionalitat al servei de l'ensenyament".