La Generalitat publica la llista dels 1.200 sancionats per delictes contra la seguretat ciutadana

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat una llista amb 1.200 DNI de persones a qui se sancionarà amb fins 601 euros per haver realitzat infraccions incloses en la Llei de Seguretat Ciutadana. La majoria són casos vinculats amb la tinença de drogues, que se sostenen en l'article 36.16 de la llei, tot i que també s'obren expedients sancionadors per danys i accions contra el manteniment del material públic i, en el seus articles 36.6 i 37.4, per desobediència o manca de respecte a agents de l'autoritat i cossos de seguretat.Concretament, són aquests dos últims supòsits els que han creat més polèmica a les xarxes socials, ja que s'han vinculat als actes reivindicatius relacionats amb el procés català. L'article 36.6 fa referència als actes de desobediència o resistència a agents o forces de seguretat, entre els quals, la negativa d'algú a identificar-se. Per altra banda, el 37.4 fa referència a la falta de respecte a membres i cossos de seguretat.Totes aquestes persones hauran d'abonar sancions de fins a 601 euros, a menys que ho recorrin durant els deu dies posteriors a la notificació. Es tracta d'una comunicació habitual en procediments administratius, quan és impossible notificar pels canals corrents la sanció als implicats.

Llista de persones a qui se sancionarà per delictes contra la seguretat ciutadana by naciodigital on Scribd