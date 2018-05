​L'Ajuntament de Barcelona incorpora 173 treballadors de Betevé que estaven subcontractats

El govern d'Ada Colau ha aprovat incorporar a l'Ajuntament 173 treballadors de la televisió municipal Betevé que fins ara feien la seva feina a través de Lavinia, una empresa subcontractada. La internalització és efectiva des d'aquest 1 de maig. Segons ha informat aquest dimecres el consistori en un comunicat , "la mesura suposa una fita històrica en la llarga reivindicació dels professionals de Betevé", que va començar a funcionar el 1994, i permet "consolidar" un model de televisió pública local "que ha de permetre adaptar-se als reptes de la comunicació audiovisual en una societat digital".La internalització de Betevé forma part de la voluntat del govern municipal per reduir l'externalització i recuperar la capacitat de gestió pública de serveis, mantenint la qualitat que ofereixen, destaca l'Ajuntament. El pas dona compliment al contracte programa vigent aprovat pel ple municipal del 23 de desembre de 2016, que fixa un model de televisió pública en el qual el personal tècnic i d'informatius ha de ser propi de la televisió i, segons afegeix el consistori, "atén la justa reivindicació dels professionals que hi treballen de no dependre d'una empresa privada en un model de televisió pública".A més, l'Ajuntament subratlla que la mesura "resol la situació d'inseguretat jurídica provocada per les diverses sentències dels tribunals que apuntaven a una cessió il·legal de treballadors". Malgrat això, el consistori recorda que es manté encara la situació de judicialització donades les demandes interposades.L'assemblea de treballadors va acordar, amb un 58% de vots, acceptar la proposta municipal que resolia definitivament aquest conflicte laboral. La proposta contemplava la internalització de més professionals i incorporava increments salarials i demanava la retirada de les demandes judicials interposades pels treballadors, cosa que l'Ajuntament confia que això es produeixi en un futur immediat.