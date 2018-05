Les recomanacions del cap de setmana: de Denzel Washington al Vieer Fest

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.Construïda com un joc de nines russes i vorejant els límits de les convencions narratives, la nova novel·la dereflexiona sobre les ambicions i frustracions del jovent que va començar a militar políticament als anys noranta. El punt de partida el trobem més de vint anys després de la celebració del Simposi Internacional de Literatura Pornogràfica i Obrera a la Universitat de Barcelona, quan Xavi, un dels participants, troba una novel·la d’un altre dels estudiants assistents.La pel·lícula que va suposar la nominació de Denzel Washington en la categoria de Millor actor per la interpretació d'un advocat idealista i amb vocació, a qui la vida li canvia dràsticament quan el seu mentor, una icona dels drets civils, mor. Tot seguit, una turbulenta sèrie d'esdeveniments desafien l'activisme que sempre ha definit la carrera de Roman.El MiniBeat és un festival familiar de música alternativa, que se celebra en horari diürn (de 10:30 a 19h) a la Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers. Un esdeveniment amb grans propostes musicals i, alhora, un espai per crear nous adeptes al món de la música i de la cultura underground. En definitiva, "un recital de propostes que tenen per objectiu donar una visió musical més àmplia i desmarcar-se de la música de masses".La tercera edició de la mostra de cervesa artesanal, gastronomia, música i patrimoni se cita a Cal Marçal aquest diumenge. La proposta compta amb la presència de cinc cerveseries, música, gastronomia i una proposta molt centrada en el paisatge entre l'antiga fàbrica i els blocs de pisos de la colònia tèxtil del Berguedà. Com diu l'organització, el Vieer Fest es caracteritza per potenciar "el descobriment d’allò quotidià, però que de vegades resulta invisible als ulls".Utopia Markets Poesia torna a Barcelona el 4, 5 i 6 de maig en una segona edició avalada per les 2.200 persones que van respondre a la crida dels organitzadors d'ara fa tot just un any. Ara, el mercat torna a posar en contacte autors i editors amb els lectors en una experiència directa i participativa sota el lema “a tocar”. L'esdeveniment vol donar suport a l’enorme talent poètic del país posant-lo a l’abast "tant d’aquells als qui els agrada la poesia com dels que encara no saben que els agrada".