ETA anuncia per carta la dissolució completa

La història d'ETA arriba a la seva fi. La banda armada té previst anunciar divendres de forma oficial la dissolució "completa de les seves estructures" en un acte al País Basc. Aquest dimecres, però, ja ha vist la llum una carta de comiat en què tanca definitivament el seu "cercle històric" i la seva funció.En la missiva, que l'organització ha enviat a diverses organitzacions internacionals i agents bascos i que ha publicat en exclusiva eldiario.es , ETA també dona per acabada la seva "iniciativa política"."Aquesta decisió tanca el cicle històric de 60 anys d'ETA. No supera, en canvi, el conflicte que Euskal Herria manté amb Espanya i amb França. El conflicte no va començar amb ETA i no acaba amb el final del recorregut d'ETA", adverteix l'escrit.L'escrit s'ha fet públic dies després que la banda armada reconegués el dany causat i demanés perdó a les víctimes del "llarg període de lluita armada" i que no tenien "una participació directa en el conflicte". Assenyala que el País Basc està "ara davant una nova oportunitat per tancar definitivament el cicle del conflicte i construir el seu futur entre tots"."No repetim els errors, no deixem que els problemes es podreixin. Això no seria més que una font de nous problemes", apunta ETA. Està previst, tal com apunta també el eldiario.es, que en les pròximes hores s'emeti un vídeo de terminologia semblant a través d'un mitjà de comunicació internacional, previsiblement la BBC.