El Ministeri de l'Interior demana al Parlament que no activi la comissió d'espionatge polític

El Parlament votarà crear la comissió en el ple que començarà el dijous: els quatre grups impulsors sumen 65 diputats, per la qual cosa necesitarien almenys dos vots a favor de la CUP i dues abstencions per donar llum verda a la iniciativa i superar un eventual veto dels 66 diputats que sumen ara mateix JxCat i ERC. Els impulsors volen que s'investigui "l'espionatge polític i les activitats de seguiment d'algunes unitats dels Mossos" a determinats dirigents polítics, sindicals i socials, periodistes i a altres cossos de seguretat de l'Estat.

El Ministeri de l'Interior ha demanat per carta al Parlament de Catalunya que no activi la comissió d'investigació sobre suposat espionatge polític per part dels Mossos d'Esquadra a polítics contraris al procés sobiranista, una comissió que havien sol·licitat crear Cs, PSC, comuns i PP. De fet, la seva creació s'ha de votar aquest mateix divendres al ple.Segons fonts parlamentàries, Interior argumenta que "l'assumpte està judicialitzat i hi ha una investigació en marxa".La petició s'ha fet a través de la Direcció General de Relacions amb el Parlament de la Generalitat, ara dirigida pel govern espanyol en virtut de l'article 155 de la Constitució. Les citades fonts han reivindicat que el Parlament "té autonomia i és sobirà" i que per això té dret a impulsar les investigacions que consideri oportunes si ho estima la majoria.De fet, el PSC ha insistit en la importància de crear aquesta comissió malgrat la carta d'Interior. "Esperem que s'aprovi la seva creació de la mateixa manera que es va aprovar la comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost", ha defensat la portaveu socialista, Eva Granados. La dirigent ha insistit que la carta d'Interior és només una recomanació i ha apuntat que resulta "curiós" que ara l'independentisme tingui en compte les valoracions que fa el govern espanyol. "Que no sigui que aquí només s’investiga el que vol la majoria independentista", ha deixat anar tot recordant el bloqueig de la comissió sobre les polèmiques declaracions de Santi Vidal i les dades dels catalans de cara al referèndum de l'1-O.Al·leguen que, segons diverses informacions publicades en mitjans de comunicació, la policia catalana va destinar efectius a seguiments, intercepció de comunicacions i escoltes de "manera sistemàtica i perllongada". Exposen que els destinataris d'aquest espionatge van ser persones "no afins al procés" sobiranista i que es buscava conèixer les seves relacions i moviments, la qual cosa consideren que el Parlament ha d'investigar a fons.Recorden l'episodi del 26 d'octubre, en el qual diverses furgonetes de Mossos van ser interceptades per la Policia Nacional quan anaven a "destruir informació compromesa a una incineradora", i conclouen que en el seu conjunt són fets molt greus.Segons la proposta registrada en el Parlament, espretén investigar les unitats d'informació dels Mossos, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat).També volen determinar els casos concrets en què va haver-hi seguiments; analitzar la documentació interceptada el 26 d'octubre, i saber si existeixen "possibles llistats o fitxers de caràcter personal en poder dels Mossos", entre altres qüestions.Els quatre grups volen fer comparèixer als consellers d'Interior entre els anys 2011 i 2017 -Felip Puig, Ramon Espadaler, Jordi Jané, Joaquim Forn- i als majors i directors generals de la policia catalana en aquest període. També volen citar als màxims responsables de la Comissaria General d'Informació, de la Comissaria General de Recursos Operatius i de la Divisió d'Assumptes Interns, a més dels directors del CTTI i del Cesicat.