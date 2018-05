Tres joves lesionats pels Mossos a Can Vies relaten burles i que van ser «víctimes d'una cacera»

Els set mossos acusats de colpejar tres detinguts de Can Vies Foto: ACN

Els tres dels joves lesionats pels Mossos d'Esquadra al carrer Rosés de Sants el maig del 2014 arran dels aldarulls de Can Vies han assegurat aquest dimecres que els agents antiavalots els van colpejar amb les porres al cap i, per tant, de forma no reglamentària. A un d'ells li van trencar el nas, a un altre li van fer un trau al cap i el tercer va rebre cops als braços mentre es protegia el cap.Malgrat que els tres van ser arrestats, han explicat durant el judici a l'Audiència de Barcelona, cap dels agents els va dur davant d'un metge fins quatre hores després de ser retinguts. Per això, les acusacions particulars demanen fins a quinze anys i mig de presó per delictes de lesions i contra la integritat moral, mentre la Fiscalia demana l'absolució dels agents.El primer en declarar ha estat Joan P., que ha explicat que després de la manifestació tornava a casa sol però pel carrer es va trobar un company de la Facultat de Geografia i Història. Quan anaven els tres junts, els van avançar uns 20 o 30 encaputxats corrent, i darrere seu venia una furgoneta dels Mossos d'Esquadra, que gairebé els atropella. Els va barrar el pas i els agents van baixar al crit de "us matxacarem, no us escapareu, fills de puta". Ell va cridar "auxili" i, segons la seva versió, va rebre dos cops de porra a banda i banda del nas. A més, el van empènyer cap a la paret.El jove pateix síndrome de Tourette, una malaltia neurològica que li provoca tics motors i orals, i ho va comunicar als agents, que inicialment no li van fer gaire cas. Els tics se li van incrementar pels nervis.Després d'emmanillar-lo, el van introduir a la furgoneta policial, on li van aixafar el cap contra el terra i un agent li va posar el genoll contra l'esquena. Als tres, els van dur a la comissaria de la plaça Espanya, on els van introduir en una sala. Els van fer netejar la cara ensangonada amb aigua però les manilles posades. No va ser fins més tard, que els van portar a la comissaria de Les Corts. Allà els va visitar una metgessa i els va derivar cap a l'Hospital Clínic.Un altre dels joves lesionats, Albert E., ha explicat que anava amb el seu germà Carles i es van trobar a Joan P.. Quan van baixar els mossos del furgó un d'ells li va donar un cop de porra al cap, cosa que li va fer una ferida important, el va deixar mig inconscient durant uns moments i li va fer perdre molta sang. Es trobava marejat i amb poques forces, però el van obligar a estar entre deu i quinze minuts de cara a la paret amb els braços alçats. Quan li flaquejaven les forces, li donaven cops de porra a les cames i al cul perquè mantingués els braços enlaire, i dos dels altres arrestats l'ajudaven a mantenir-se en peu. El noi ha explicat que es van sentir "humiliats" perquè, a més, demanaven assistència mèdica i no els en van donar.El seu germà, l'únic que només va rebre cops de porra a les cames, ha explicat que van sentir "pànic" i ser "víctimes d'una cacera". Ell és qui més va intentar parlar amb els agents, als quals va demanar assistència mèdica pels altres tres ferits i que tinguessin cura de Joan P. per la seva malaltia, que fins i tot li va arribar a preguntar si es moriria. Una de les respostes que va rebre va ser: "I per què porteu aquest fill de puta a la manifestació".Quan van ser a la sala de la comissaria de la plaça Espanya va veure que no hi havia càmeres de vigilància i va "témer el pitjor". També ha explicat que allà mateix els agents es reien del noi amb la síndrome de Tourette, gravaven vídeos amb els telèfons mòbils i se'ls enviaven.El quart testimoni, que va rebre cops a les cames i els braços mentre es protegia el cap, ha explicat que anava amb un altre amic i es va creuar amb els encaputxats que fugien corrent dels Mossos. Quan els antiavalots van sortir de la furgoneta va sentir com deien "cap a ells, us matarem!". Aquest jove va presentar la denúncia per aquests fets mesos més tard i ho ha justificat per la "por".També han declarat dos veïns del carrer Rosés que van veure i gravar amb mòbils les agressions policials. Han ratificat que van veure els agents colpejant els detinguts, que fins i tot van deixar taques de sang a la paret. Un mosso va instar un veí a entrar a casa i no gravar més.Per últim, dos mossos de la segona furgoneta que va arribar al lloc dels fets han explicat que van dispersar esvalotadors, van controlar la zona mentre es feien les quatre detencions però no van veure que cap dels seus companys acusats donés cops de porra al cap als arrestats.El judici acabarà aquest dijous amb les proves pericials mèdiques, el visionat d'alguns vídeos i els informes i conclusions finals.