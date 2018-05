Viure entre vinyes (al Penedès) és possible: així és la primera casa sostenible de tot l'Estat

Eric Enguita ensenyant a fer cava a Artcava

L'interior de la casa, amb vistes de Montserrat al fons

Una parella d’emprenedors francesos ha impulsat a Catalunya la primera mini casa (Tiny House) mòbil, ecològica i autònoma d'Espanya, que(Masia Can Batlle) i amb vistes a Montserrat, tot just al costat d’un jaciment de l’edat del Ferro, el de Font de la Canya, que es creu que pot ser l’origen de la vinya a Catalunya. Aquesta casa de fusta sostenible l’han batejat com a Stendhal. Els seus promotors creuen "en una casa respectuosa amb el seu entorn que propiciï la mobilitat, combinant l'ús òptim de les energies renovables i les noves tecnologies, per a una comoditat de vida que respongui a totes les necessitats d'una societat respectuosa".No han volgut recórrer a cap crèdit bancari però han trobat inversors per reunir els 50.000 euros per tirar endavant el projecte. Ja fa dos anys que hi treballen, sense cobrar ni cinc. Ara, amb l’empresa Serena.House,. Passar una nit en aquesta casa on no hi ha televisió, ni WiFi (de moment) ni cortines costa 129 euros (això sí, amb esmorzar i ampolla de cava Palagó d’Artcava inclosa). Tots els materials de neteja i fins i tot el sabó de la dutxa són ecològics. L’energia prové de plaques solars i la calefacció és amb butà, com la dels vaixells. Les aigües grises les recuperen amb algues. El cost de cada casa és de 50.000 euros (el remolc que té a sota ja costa 6.000 euros)., la Tiny House ‘Les Abers’, Antoine Grillon, que va deixar la feina a Barcelona de director de màrqueting d’una empresa tecnològica, volia repetir l'experiència a Catalunya.La seva trobada amb Nicolas Vaquier (a través de Facebook) els va permetre desenvolupar aquest concepte al seu centre de producció a Taradell, Osona. Antoine diu que no es volia passar la vida rere la pantalla d’un ordinador. "Quan vivia a Barcelona, em vaig adonar de la necessitat de proposar una oferta enfocada en el medi ambient i centrada en els productors locals, lluny del tipus de turisme que podem trobar a les ciutats grans. Amb la mini casa Stendhal, el nostre primer model, volem oferir una experiència ecològica única", segons Antoine Grillon, president de Serena.House.Antoine es va presentar a Artcava oferint una col·laboració per instal·lar una tiny house al Penedès. Un dels responsables d’aquest celler molt enfocat a l’enoturisme, Èric Enguita, diu que “vam trigar no més de 5 minuts i una copa de cava per tancar la proposta i començar a treballar”.Inspirat en el concepte de les Tiny Houses, els orígens es remunten al Cabanon de l'arquitecte Le Corbusier a Roquebrune - Cap Martin. Serena.House és "un moviment centrat en la naturalesa, que combina el medi ambient i la tecnologia per proposar una experiència diferent". Creat el 2017 per Nicolas Vaquier i Antoine Grillon, Serena.House produeix les seves cases a Taradell, “privilegiant els circuits curts i els productors locals”. Els tres socis del projecte Artcava (Èric i Ignasi i Ramon) han aplicat una filosofia de ‘slow travel’ en les seves activitats.