Un jutge ja investiga un dels mestres de Sant Andreu de la Barca

El jutjat d'instrucció 3 de Martorell ja investiga un professor de l'IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca, per presumptes delictes de discriminació i contra la integritat moral. Així ho ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després que la Fiscalia denunciés fa uns dies que diversos professors van "humiliar" fills de guàrdies civils, arran de l'episodi de violència policial viscut l'1 d'octubre, en què diversos punts de Catalunya van patir la repressió del cos.La denúncia presentada per la Fiscalia va ser contra nou professors d'aquest institut i, tal com indiquen fonts judicials, ja s'ha dividit en dos procediments. El primer és pels fets ocorreguts el 2 d'octubre. Mentre que l'altre, pels del 20 d'octubre, que fan referència al professor ara investigat, a qui s'acusa de discriminar, quan va demanar que els alumnes fills de guàrdies civils d'una classe optativa de 3r d'ESO "aixequessin la mà".Segons la denúncia, el professor va dir als alumnes que havien aixecat la mà que havien d'anar a l'institut per fer classes amb normalitat, ja que entenia que no voldrien fer vaga el 25 i 26 d'octubre per la condició dels seus pares. Amb això, segons el fiscal, el mestre va posar "en evidència davant de tots els alumnes aquells que eren fills de guàrdies civils, assenyalant-los per ser blanc del rebuig i rebre l'hostilitat dels seus companys d'aula".Per altra banda, la causa contra la resta de professors denunciats per presumptament "humiliar" aquests alumnes a classe el 2 d'octubre està pendent d'admetre a tràmit. El cas el portarà el jutjat d'instrucció 7 de Martorell.En seu judicial, els professors van negar haver realitzat comentaris despectius, mentre que la directora de Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat, Núria Vallduriola, va assegurar que els professors "només van debatre de manera democràtica, escoltant totes les versions, sense emetre cap opinió personal", i va demanar l'arxivament del cas. Per altra banda, els professors han demanat al govern espanyol que faci públic l'informe d'inspecció que "no veu cap indici" negatiu en el comportament dels docents, i la CGT acusa la institució de voler-lo amagar. Aquest dimarts, a més, centenars de persones van defensar els docents, en una concentració davant les portes de l'Ajuntament del municipi.