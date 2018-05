Un exbanquer admet que va robar més d'un milió d'euros a un centenar de clients

L'exdirector bancari de Lleida acusat d'haver-se apropiat de 462.298,92 euros de tres clients de Catalunya Caixa, entre els anys 2008 i 2013, ha reconegut els fets aquest dimecres durant el judici que s'ha celebrat a l'Audiència de Lleida. La fiscalia i l'acusació de Catalunya Caixa el consideren responsable d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil en concurs amb un delicte continuat d'apropiació indeguda i li demanen entre quatre i sis anys de presó i que torni aquests diners a Catalunya Caixa, ja que l'entitat els va abonar als clients afectats.Segons la fiscalia, per una banda, l'acusat manipulava les signatures de contractes financers de clients per extreure diners i, per l'altra, en comptes de contractar fons a terminis, tal com li demanaven els clients, contractava fons d'inversió amb la intenció de guanyar més diners i quedar-se la diferència. A més d'aquesta acusació, el representant legal de Bankinter, on l'acusat va treballar entre el 2013 i el 2014, li reclama 645.000 euros més que també s'hauria apropiat d'un centenar de clients més seguint les mateixes pràctiques.Tot i que l'acusat només reconeix els diners apropiats mentre treballava a Catalunya Caixa, ha explicat que va intentar arribar a un acord extrajudicial amb els dos bancs per tornar els diners que presumptament va agafar. L'acord, ha explicat, consistia a tornar a cada entitat 20.000 euros inicialment i després anar abonant 1.000 euros més (500 euros a cada entitat) cada mes. Els bancs però, consideren que aquestes quantitats són insuficients ja que mai arribaria a pagar els diners que consideren que els deu.