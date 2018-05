​Barcelona augmenta un 8% els congressos durant el 2017 malgrat l'1-O i l'atemptat

La ciutat de Barcelona manté el pols a escala europea en nombre de congressos i per això segueix, conjuntament amb París i Berlín, entre les tres capitals europees amb major nombre de congressos. Així ho ha assegurat el regidor de Turisme de Barcelona, Agustí Colom, qui ha explicat que durant el 2017 els congressos i convencions a la capital catalana van augmentar un 8,1% –se'n van realitzar un total de 2.134- i ha garantit que "la feina feta augura un 2018 i 2019 molt rellevants".Colom també ha parlat d'una minsa afectació de l'atemptat terrorista i dels fets de l'1 d'octubre que van produir que es posposessin algunes reunions i esdeveniments poc importants durant l'últim trimestre de 2017, però ha remarcat que "no hi ha hagut cap cancel·lació" de congressos importants.Pel que fa als delegats, l’increment ha estat del 14,2%, arribant a un total de 674.890. En relació a l'impacte econòmic que deixa el turisme de congressos a l'àrea metropolitana, ascendeix a 1.851 milions d'euros, el major des del 2001. Una inversió que es reparteix entre els hotels, restaurants i mitjans de transport que fan servir els congressistes a banda de les possibles compres en algunes de les botigues de la ciutat. En concret,D'altra banda, el regidor de Turisme considera que l'augment de congressos registrat durant el 2017 i les previsions dels propers anys "consolida la potència de Barcelona" dins el turisme de negocis, també denominat turisme MICE.Pel que fa als congressistes, el responsable de l'àrea de Turisme a l'Ajuntament de Barcelona ha destacat que valoren amb un 8,6 la ciutat i que dins de les bones puntuacions "destaquen molts elements com el transport públic" o "l'ambient general".Colom també ha avançat que ja hi ha lligats grans congressos que vindran a la capital catalana en els propers dos anys, un d'ells de medicina "que mai abans havia estat a Barcelona" i que és especialment "important". De tota manera, el regidor ha assegurat que per "confidencialitat" no podia donar més detalls de quin era aquest congrés.De fet, les àrees més potents de congressos a Barcelona són precisament la medicina, la farmàcia i les noves tecnologies. Segons el regidor, "la capacitat d'atreure aquest turisme depèn de la capacitat d'innovació" que tingui la ciutat i per això destaca que els grans congressos representen un escenari per tal que les empreses locals i grups de recerca expliquin quines són les seves investigacions.