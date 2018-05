Mor un escalador a l'Alta Garrotxa

Un jove de 31 anys ha mort aquesta nit a l'hospital Josep Trueta de Girona a conseqüència de la caiguda que va patir aquest diumenge mentre feia escalada a Beuda, a la Garrotxa. Els Bombers el van rescatar amb l'ajut d'un helicòpter amb efectius dels Grup d'Actuacions Especials (GRAE) després que es precipités des d'uns 15 metres d'alçada a prop de la Tossa d'Espinau.lavors, el van traslladar amb un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) fins al centre hospitalari, on va ingressar en estat crític.Aquest és el segon accident mortal que es produeix a la zona en poques setmanes. El passat 2 d'abril un home de 53 anys va morir per l'aturada cardiorespiratòria que va patir mentre escalava. En aquests cas, l'excursionista va partir ferides greus en una cama després que es desprengués una roca i li caigués al damunt a la zona del riu superior al Castellot de Beuda.Els Bombers de la Generalitat també reporten un altre accident aquest dimarts a Centelles (Osona), per bé que amb conseqüències menors. Es tracta d'una dona de 45 anys que va ser rescatada vora el Puigsagordi i que va ser traslladada pel SEM a l'Hospital General de Vic, tal com relataven ells mateixos.