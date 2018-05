Els membres de JxCat de la mesa es neguen a rebre la notificació del TC

El vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, amb el secretari primer, Eusebi Campdepadrós, i el secretari tercer, Joan García Foto: ACN

Els membres de Junts per Catalunya de la mesa del Parlament s'han negat a rebre aquest dimecres la notificació del Tribunal Constitucional en la qual se'ls comunica la suspensió de la candidatura de Carles Puigdemont i les "conseqüències penals" que pot suposar desatendre les seves indicacions.Segons han explicat fonts del grup parlamentari, el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, i el secretari primer, Eusebi Campdepadrós, no han signat la notificació ni han agafat la documentació que se'ls lliurava. El motiu, argumenten, és que consideren que la notificació és "nul·la" perquè no té "base legal" i atempta contra l'autonomia del Parlament, "coacciona" l'activitat dels diputats i vulnera la inviolabilitat parlamentària que tenen els diputats.Funcionaris del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han estat els encarregats de lliurarles notificacions, que ja han rebut els membres de la mesa dels altres partits. Al mes de gener, quan el TC va ordenar mesures cautelars per impedir la investidura a distància de Puigdemont -malgrat que encara no havia admès a tràmit el recurs del govern espanyol- els membres de la mesa de JxCat sí van rebre les notificacions, però de la mà de la Guàrdia Civil, ja que els funcionaris judicials no els van localitzar al Parlament. El grup parlamentari encapçalat per Puigdemont van presentar un escrit impugnant el requeriment.