La CUP reclama al futur Govern que desobeeixi el TC i garanteixi la sanitat universal

Carles Riera, Eulàlia Reguant (dreta) i Isabel Garnika (infermera i membre del Grup de Treball de Sanitat de la CUP), al Parlament. Foto: Europa Press

El cap de files de la CUP, Carles Riera, i la regidora a Barcelona i exdiputada Eulàlia Reguant han demanat aquest dimecres desobeir la suspensió del Tribunal Constitucional (TC) de la llei catalana que garanteix l'accés sanitari universal, també als immigrants sense papers. "Demanem al nou Govern que el desacati, que desobeeixi i que s'engegui aquest dret universal com és el de la salut", ha reclamat Riera.Reguant ha recordat que el Parlament va aprovar la nova llei com a resposta a un reial decret del 2012 de l'executiu de Mariano Rajoy que va modificar la universalitat del sistema de salut "deixant fora més de 180.000 persones estrangeres i pobres" a Catalunya i vaticina que acabarà anul·lada. "La llei que es va aprovar volia acabar amb aquesta actitud racista, classista. El PP establia barreres per no permetre l'atenció sanitària a persones sense treball ni padró", ha argumentat la regidora, que ha subratllat la complexitat d'aconseguir el padró en alguns municipis, la qual cosa deixa sense accés la salut pública a moltes d'aquestes persones.Reguant ha atribuït el decret llei del govern central a la seva voluntat d'afavorir la sanitat privada i a la "retallada de drets i llibertats bàsiques" des de l'Estat, mentre que Riera ha recordat que aquesta llei catalana es va aprovar amb un "ampli consens" en el Parlament -van donar-hi suport JxSí, PSC i Catalunya Sí que es Pot, es va abstenir Cs i va votar en contra el PP-, per la qual cosa ha advertit als partits que la van votar que prenguin nota."Només amb la República tindrem polítiques realment socials, progressistes i d'inclusió", ha defensat, i ha insistit que el proper Govern ha d'aplicar la norma catalana independentment de la suspensió de l'alt tribunal.