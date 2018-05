L'exdelegat de la Generalitat als EUA funda el Catalonia America Council

L’exdelegat de la Generalitat als Estats Units, Canadà i Mèxic, Andrew Davis, ha fundat el Catalonia America Council (CAC). Es tracta d’una organització “sense ànim de lucre, independent i no partidista” que “aborda els reptes socials i polítics més importants” de Catalunya i l’Amèrica del Nord “mentre enforteix les seves relacions bilaterals”. L'entitat buscarà fer actes per impulsar el debat en temes econòmics, polítics i socials que afectin els dos territoris, promourà l'establiment de relacions també en l'àmbit polític, així com en l'acadèmic, i ajudarà els periodistes per transmetre "informació de qualitat" sobre Catalunya i Amèrica del Nord.L’organització de Davis està finançada “íntegrament amb aportacions privades”, segons el seu lloc web, que dona l’opció de fer-hi donacions. El CAC pretén fomentar una “relació transatlàntica” basada en “valors polítics arrelats en la llibertat, la democràcia i l’autogovern”, així com en “un esperit comú d’emprenedoria orientat a l’èxit econòmic i a la innovació”.Segons el web del CAC, l’entitat “busca encoratjar la col·laboració en el sector privat entre Catalunya i l’Amèrica del Nord”, fent-se ressò de “negocis rellevants, comerç i aspectes legislatius” que puguin interessar l’empresariat de tots dos territoris. A més, té previst organitzar “actes públics” per “encoratjar el debat” sobre “esdeveniments socials, polítics i econòmics d’actualitat a Catalunya i l’Amèrica del Nord”. Tot, des de diversos angles, “des de la democràcia fins als drets civils, i des de l’administració pública al comerç i a la inversió”.El Catalonia America Council també impulsarà “l’intercanvi transatlàntic” promovent l’establiment de relacions en diversos àmbits: el món polític, els laboratoris de pensament, les institucions acadèmiques, les organitzacions sense ànim de lucre rellevants i els periodistes. En aquest sentit, el CAC buscarà “ajudar a periodistes catalans i nord-americans” a “garantir la transmissió d’informació de qualitat” entre els dos territoris.Andrew Davis va ser el delegat de la Generalitat als EUA, Canadà i Mèxic des de 2008 fins a l’octubre de 2017, quan el govern espanyol va tancar totes les delegacions del Govern estranger excepte la de Brussel·les en aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola. El director de negoci i comerç del CAC serà Anselm Bossacoma, director de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Silicon Valley per Acció des del 2005 fins el mes passat.La junta directiva la formaran l’advocat especialitzat en immigració George Ganey; la responsable de responsabilitat corporativa de la Silicon Valley Community Foundation, Katrina Drabeck; i el consultor a l’empresa McKinsey & Company James Stranko.