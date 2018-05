L'ANC consulta als socis si acceptarien un president alternatiu a Puigdemont

L'ANC es prepara per reaccionar a una candidatura alternativa a la presidència que no passi per Carles Puigdemont. Davant la força que agafa el fet que el president exiliat podria proposar la diputada Elsa Artadi com a alternativa , l'entitat liderada per Elisenda Paluzie formularà dues preguntes als seus socis: si, "ateses les pressions de les institucions espanyoles", cal mantenir la defensa de la investidura de Puigdemont; i si, en cas que els partits hi renunciïn, estarien d'acord en acceptar un govern alternatiu o preferirien "repetir les eleccions fins que s'accepti el resultat, rebutjant les imposicions de l'estat espanyol".Paluzie ha defensat els darrers dies l'opció de repetir els comicis, en cas que Puigdemont no pugui ser investit, tal com va tornar a plantejar dimarts . En tot cas, els socis podran votar telemàticament si mantenir aquest posicionament o esmenar-lo durant la consulta, que tindrà lloc dijous i divendres. Mentre, s'estarà fent el ple que ha d'aprovar la reforma de la llei d'investidura que, si no ho impedeix el Tribunal Constitucional -d'acord amb el criteri del Consell de Garanties Estatutàries -, hauria de permetre triar president a distància.L'entitat justifica en un comunicat aquesta mesura "tenint en compte que el dia 22 de maig finalitza el termini per investir nou president o presidenta" per "donar veu a les sòcies i socis perquè decideixin la posició política que l'ANC ha de tenir davant d'una situació tan excepcional". Les votacions es faran a través del web, on també es donaran a conèixer els resultats de la consulta.