​Els programes més vistos de TV3, que li han permès encadenar nou mesos seguits com a líder d'audiència

Oriol March

01/01/1970

La portaveu adjunta de Junts per Catalunya, que des de la campanya apareixia en les travesses per substituir Puigdemont, rep l'aval públic de Jordi Sànchez | ERC no posarà problemes si la plataforma del president, que es reuneix dissabte a Berlín, la proposa per a la investidura efectiva