El Parlament no decidirà fins just abans del ple si afronta la reforma de la llei de la Presidència

La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, aquest dimecres Foto: ACN

La portaveu del PSC, Eva Granados, en roda de premsa aquest dimecres Foto: ACN

La portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, aquest dimecres al Parlament Foto: Catalunya en Comú

La reforma de la llei de Presidència, plantejada per Junts per Catalunya per fer viable la investidura a distància de Carles Puigdemont, és el punt més candent de l'ordre del dia del ple que arrencarà aquest dijous. Amb tot, la mesa del Parlament i la junta de portaveus debatrà demà just abans de començar la sessió si fa caure o no la proposta després que Ciutadans hagi demanat que aquest punt sigui retirat. Consideren que no es pot afrontar la reforma després que el Tribunal Constitucional hagi admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra la candidatura de Carles Puigdemont , que ha quedat suspesa, i hagi advertit de les "conseqüències penals" que pot susposar desatendre les seves indicacions.Ciutadans ja va advertir que estaven disposats a presentar un recurs d'empara al TC si la reforma de la llei de Presidència no era retirada i es desestimava la seva petició de reconsideració. També el PP s'ha manifestat en aquesta mateixa línia, mentre el PSC ha advertit que recorrerà al Constitucional si aquest canvi legislatiu per permetre una investidura telemàtica acaba sent aprovat per lectura única a la cambra catalana. Els comuns ja han advertit també que, en cas de votar-se finalment, ho faran en contra.El Consell de Garanties Estatutàries ha conclòs en un informe que la reforma de la llei plantejada per lectura única, que va ser registrada en solitari per Junts per Catalunya malgrat la incomoditat d'ERC, contravindria l'Estatut i la Constitució. Amb tot, la setmana passada, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va puntualitzar que no es desobeiria el TC per intentar investir Puigdemont, una situació que posaria en el punt de mira judicial els membres de la mesa.La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ha exigit la retirada de la modificació d'una llei que està pensada per "salvar la cara de Puigdemont", dirigent que ha "deixat tirats els seus" marxant del país. Amb tot, ha assegurat que té "poques esperances" que el president del Parlament, Roger Torrent, "torni a la democràcia" i retiri aquest punt de l'ordre del dia que, assegura, retornarà el Parlament al ple del 6 i 7 de setembre. "Que deixin de perdre el temps, saben que Puigdemont no tonarà a ser president", ha insistit.Arrimadas també ha anunciat que el seu partit presentarà aquest dijous el recurs al Constitucional contra el vot delegat tant de Puigdemont com de Toni Comín. Amb tot, ha subratllat que no entén que el govern de Mariano Rajoy no presenti un recurs d'inconstitucionalitat tenint en compte que té al seu abast la possibilitat que, tant els vots a distància com la reforma de la llei de presidència, siguin suspesos de forma immediata si es recorren.Els socialistes han manifestat que votaran en contra de la reforma de la llei de Presidència per ser "coherents" amb l'informe del Consell de Garanties, malgrat que aquest no sigui vinculant. "Ni tele-investidura ni tele-govern", ha etzibat la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, que ha considerat de "sentit comú" que el president de la Generalitat estigui físicament a Catalunya.La dirigent socialista ha lamentat que els catalans no tinguin encara un Govern tenint en compte que hi ha assumptes pendents urgents, com ara els impagaments de la renda garantida de ciutadania. "Que deixin de marejar la perdiu", ha demanat.Els comuns estan d'acord amb què es debati la reforma de la llei de presidència, tot i que ja han advertit que votaran en contra tant de la seva tramitació per lectura única com del propi canvi legal. La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha assegurat que la reforma difícilment és "creïble" perquè, en paral·lel, ja hi ha un ball de noms per a un president alternatiu a Carles Puigdemont. "Aquesta reforma no esta pensada per avançar, recuperar les institucions, acabar amb el 155 i donar resposta a les demandes ciutadanes", ha dit.Com ja han fet en els últims mesos, els comuns han alertat que el rellotge "corre per a la gent" i hn urgit a formar un Govern per donar resposta a les demandes ciutadanes i frenar la regressió en drets i llibertats.