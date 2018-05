Oriol Pujol i la seva dona hauran d'anar a judici pel cas ITV

Oriol Pujol sortint de la Ciutat de la Justícia, aquest dimecres. Foto: Isaac Meler

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat l'acord al qual havien arribat les parts del cas ITV i ha enviat a judici l'exdiputat de CiU al Parlament de Catalunya i ex-secretari general de CDC, Oriol Pujol, la seva esposa, Anna Vidal.Al passat mes de desembre, la jutge instructora del TSJC Carmen Zabalegui ja va enviar-los a judici juntament amb quatre acusats més pel cas de les ITV, després de fracassar l'acord que conformitat pactat, ja que no havia estat signat per tots els acusats: el fill petit dels Pujol, la seva dona, Anna Vidal, Ricard Puignou, Sergi Pastor, Josep Tous i Sergi Alsina. Després d'aquesta decisió, van enviar un recurs que finalment ha estat desestimat.Segons la jutge, no es pot acceptar la conformitat, ja que es tracta d'un acord només pres per una part dels acusats. I per tant, indica, no és possible que aquesta conformitat sigui parcial, ja que el supòsit només s'aplica a delictes de rebel·lia o persones jurídiques acusades.L'exdirigent de CDC havia pactat amb el ministeri públic una pena de dos anys i mig de presó, una multa de 76.000 euros i una indemnització de 311.000 euros, mentre que la seva dona havia acceptat una multa de 47.250 euros sense haver d'ingressar a presó. Dos dels acusats, però, no havien acceptat l'acord, Sergi Alsina i Josep Tous. El judici encara no té data fixada i es farà amb jurat popular.Pujol, que està acusat d'haver usat la seva influència política per afavorir determinats empresaris d'aquest sector i cobrar els serveis a través de la seva dona, havia pactat amb la Fiscalia reconèixer els fets i acceptar dos anys i mig de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat documental. L'acusat Josep Tous, exnúmero 2 de la Diputació de Barcelona i excàrrec del Departament d'Indústria, va al·legar davant el tribunal que s'havia vulnerat el seu dret a la defensa, un fet a què Sergi Alsina, amic de Pujol, s'hi va adherir i al què la Fiscalia i les defenses de dos dels acusats es van oposar reclamant que es ratifiqués en una sentència la conformitat de les penes. Per a la representació legal de Tous, el pacte dels altres acusats amb el ministeri públic el perjudica perquè es dona per fet que va actuar amb una "suposada connivència entre el Sr. Puignou, el Sr. Alsina i ell mateix amb l'objectiu que aquest darrer percebés uns honoraris en funció del seu càrrec" i això suposa una "minva inadmissible" per a la seva defensa, raona la magistrada.D'altra banda, la magistrada desestima la possible vulneració del dret de defensa d'alguns dels acusats en les escoltes telefòniques. Per això, ratifica la licitud de les escoltes i nega que les interlocutòries ordenant-les i prorrogant-les fossin nul·les, tal com argumentava la defensa de Tous, ja que la informació que se n'obtenia permetia avançar en la investigació.

TSJC cas ITV by naciodigital on Scribd

