Barcelona atén més d'un centenar de persones afectades pel tràfic d'éssers humans

La Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans (UTEH) és un servei de l'Ajuntament de Barcelona que va engegar el seu funcionament a principis de 2017 amb l'objectiu d'atendre a víctimes del tràfic d’éssers humans sigui quina sigui la finalitat de l'explotació. El passat any aquest servei va atendre a 109 unitats familiars, és a dir, més d'un centenar de casos on hi havia una víctima de tràfic. La majoria d’aquests casos patia de tràfic amb fins d’explotació sexual.Dels casos que es van tractar l’any passat, gairebé un 45% van ser detectats de manera indirecta, és a dir, a través dels cossos policials, serveis especialitzats o serveis socials. La resta de deteccions es van dur a terme de forma directa i presencial. Segons fonts municipals l’esforç d’aquesta unitat està centrada en la detecció de casos de tràfic per garantir els drets de les víctimes, i poder realitzar una coordinació entre els diferents actors especialitzats contra la lluita d’aquesta pràctica.L’Ajuntament de Barcelona atén a totes les víctimes, independentment de la seva situació administrativa, ja que la majoria d'elles es troben en una situació irregular. Pel que fa a la nacionalitat, les persones ateses per aquesta unitat provenen de 20 països diferents, on gairebé la meitat, 51 persones, són dones nigerianes. La franja d’edat majoritària es troba entre les persones de 18 a 29 anys. Del total de víctimes que ha atès la UTEH, 89 són dones, 16 són dones trans i 4 són homes. D’aquests últims la meitat d’ells són víctimes de tràfic sexual i l’altra meitat de tràfic laboral.L’atenció de la UTEH és integral i personalitzada, fent un seguiment social, jurídic, psicològic i d’acompanyament i representació jurídica. Actualment la majoria de les víctimes identificades tenen procediments oberts, però malgrat la feina dels diferents actors, segons fonts municipals les xarxes de captació són molt poderoses i les víctimes no. La responsable del Departament d'Atenció i Acolliment per violència masclista de Barcelona, Bàrbara Roig, ha explicat que "moltes de les víctimes es troben en la difícil decisió de seguir endavant amb la denúncia davant d’amenaces i coaccions, són intimidades amb l’amenaça de fer mal a familiars del seu país d’origen". És per aquest motiu que la regidora de Feminismes i LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, ha reclamat la creació d'una llei integral que pugui fer front i garantir la seguretat de les víctimes de tràfic d’éssers humans.Són molts els casos i els testimonis d’aquesta crua realitat, i això fa que la coordinació entre els diferents agents sigui complexa. Tot i això, els mecanismes d’actuació es valoren positivament i el paper de la UTEH varia depenent de l’operatiu. Com per exemple amb el cas de dues dones de Paraguai, que eren explotades per la seva tia amb fins sexuals. Quan van arribar a Barcelona van estar tancades en una habitació la majoria del temps, mentre eren explotades sexualment i agredides pels clients i per la seva pròpia tia. Va ser un ciutadà qui es va posar en contacte amb la UTEH davant les sospites que tenia. En aquest moment la unitat va actuar i va aconseguir iniciar un procés de recuperació amb les víctimes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)