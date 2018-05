J.L. Badal, Teresa d'Arenys i Adrià Pujol, guardonats amb els Premis Crítica Serra d'Or

Obres arriscades, transgressores, que avancen en bona part als marges d'allò que és el "mercat editorial" i que reconeixen veus singulars. Aquestes són les obres i els autors que han han estat guardonats aquest dimecres, 2 de maig, amb uns dels reconeixements més cobejats del món literari, els Premis Crítica Serra d'Or. Entre ells, la revelació literària permanent de Josep Lluís Badal –que signa com a j.l. badal–, la capacitat lúdica i rigorosa d'Adrià Pujol , o la recerca vital de Maite Carranza , entre d'altres.Els Premis Crítica Serra d’Or en les categories de Literatura i Assaig han reconegut Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents, de Josep Lluís Badal (Premi Crítica Serra d’Or de Novel·la 2018); Teresa d’Arenys. Obra poètica (1973-2015), de Teresa d’Arenys (Premi Crítica Serra d’Or de Poesia 2018); L’amic de la finca roja, de Mercè Ibarz (Premi Crítica Serra d’Or 2018 d’Assaig); i Adrià Pujol Cruells per la seva versió de L’eclipsi, de Georges Perec (Premi Crítica Serra d’Or de Traducció)."Les lletres ens uneixen, ens fan trobar en un tot comú. Segimon Serrallonga deia 'sempre voldré voler', i aquest és l'esperit que ens uneix", ha afirmat Badal en el moment de rebre el guardó, sense deixar de referir-se a la situació que viu el país i la nostra societat, ara que tenim "presoners polítics" i també "presoners de la misèria social, aquella presó de la pobresa". En aquest sentit, Ibarz s'ha referit a la "resistència que són els llibres" i Adrià Pujol ha respost a aquells qui es pregunten si el català és moribund com a llengua. "No. Amb aquests premis demostra que té bona salut, una salut de ferro", ha reblat, amb convicció.Marc Gil ha guanyat el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca 2018 en categoria d'Humanitats per Barcelona al servei del Nuevo Estado. Depuració de l’Ajuntament durant el primer Franquisme. L’Institut Català d’Ornitologia, per Atles dels ocells nidificants de Barcelona ha obtingut el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca 2018 en Altres Ciències. I L’ambassadeur de la République des Lettres. Vie et oeuvre de Robert Robert i Casacoberta (1823-1873), de Julien Lanes Marsall, ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or de Catalanística 2018.Dins l’apartat de Teatre, Un tret al cap de Pau Miró s’ha endut el Premi Crítica Serra d’Or al text de teatre català; Medusa de La Virgueria, dirigida per Aleix Fauró i Isis Martín, el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2018 a l’espectacle teatral; mentre que Marta Carrasco, per Perra de Nadie, un espectacle d’una força i un coratge estremidors, que culmina un llarg recorregut creatiu d’elevat nivell d’exigència, qualitat artística i profunditat humana, ha guanyat el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2018 a l’aportació més interessant.Finalment, en l’apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d’Or Infantil 2018 és per a l’obra I aquí dins, qui hi ha?, amb text de Mar Benegas i il·lustració de Sandra Navarro, Lalalimola; el Premi Crítica Serra d’Or Juvenil 2018 és per a Una bala per al record, de Maite Carranza –triple guanyadora que ha confessat que havia perdut les altres dues serretes–; mentre que el Premi Crítica Serra d’Or Coneixements 2018 ha estat per a Ports, de Víctor Medina.En el seu parlament final, el P. Abat Josep M. Soler ha citat Espriu: "Hem viscut per salvar-vos els mots". Versos que expressen la finalitat de Serra d'Or: "salvar els mots, preservar la memòria, mantenir viva i a un nivell alt la nostra llengua i cultura". Soler també ha advocat per defugit "de la postveritat i les fake news". "Vivim moments complexos, amb presos preventius i polítics exiliats a l'estranger –ha prosseguit–. No estem descoratjats, la nostra cultura i societat tenen prou vigor per continuar endavant". I ha assegurat que "des de Montserrat continuem treballant per seguir fidels a la voluntat d'aquest poble i a les seves decisions democràticament preses".L’Espai Endesa ha acollit el lliurament de la 52a edició dels guardons per segona vegada, presidits pel P. Abat Josep M. Soler. Les obres premiades corresponen a les més destacades de les publicades l’any 2017, i sense que s’hagin presentat a concurs. Cal recordar que els Premis Crítica Serra d’Or no tenen dotació econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el lliurament d’una serreta d’or, de solapa, que representa la distinció que atorga la revista Serra d’Or, de Publicacions de l’Abadia de Montserrat.El jurat dels Premis Crítica Serra d’Or 2018, en l’apartat de Literatura i Assaig, ha estat format per Borja Bagunyà, Àlex Broch, Lluïsa Julià, Marta Nadal i Pere Antoni Pons. En l’apartat de Recerca l’han compost: Jaume Aulet, Manuel Jorba, Santiago Riera i Tuèbols, Joandomènec Ros i Francesc Vilanova. Joan-Anton Benach, Francesc Massip, Marta Monedero, Juan Carlos Olivares i Anna Pérez Pagès han constituït el jurat de Teatre. Mentre que el de Literatura infantil i juvenil, també per encàrrec de Serra d’Or, l’han format Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria Ventura.