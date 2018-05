Artadi s'obre pas com a candidata

bufs

Per Anònim el 2 de maig de 2018 a les 15:09 1 0

bufs... veient els comentaris.. mare meva.. abans que vos emocioneu vos tornare a refrescar la memòria.. peruqee.... mare meva... Avam.. anem a fer un poc de memoria.. avam si certa gent obre els ulls. 1 - catalunya serà independent en 18 mesos. 2 - Catalunya no es tensionará. 3 - les empreses no s'en anirán, els bancs tampoc, mai faran el lleig de emportarse la seu social de la nostra catalunya. 4 - declararem la república i l'implamentarem. 5 - No acatarem els tribunals i farem la república. 6 - amb les noves estructures d'estat (excucsa dels 18 mesos) estem llestos per la independencia. 7 - som independents. (posterior fugida a bélgica). 8 - No acatarem el 155. 9 - No anirem a les eleccions, paella popular, les eleccions son una costellada. 10 - Hem de guanyar les eleccions (puigdemont) així podré tornar i ser lliure, com a president de la generalitat. 11 - Si guanyo les eleccions vindré a l'investidura, al parlament. 12 - No torno, pero sere el president, a l'exili pero seré president. 13 - ara s'obra un nou periode, on farem un govern provisional. (nou prruses?¿?) fins que jo torni com a president. Dit tot aixó, he dit cap mentida??? tot aixó ho han dit els "líders" indepes. però... es que .. jo no sabia.. era de broma.. no anava enserio..