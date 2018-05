Vueling cancel·la 222 vols per la vaga de controladors aeris ?

Un avió aterrant a l'aeroport de Barcelona Foto: ACN

Vueling ha cancel·lat un total de 222 vols aquest dijous i divendres amb motiu de les jornades de vaga convocades pel Sindicat de Pilots de Línies Aèries (Sepla), ha informat l'aerolínia en la seva pàgina web.En concret, aquest dijous ha cancel·lat un total de 116 vols, mentre que la jornada de divendres es veurà afectada amb 106 cancel·lacions, sent l'Aeroport de Barcelona, on Vueling té la principal base, el més afectat, tant en origen com en arribades.L'aerolínia ha expressat les seves disculpes als passatgers i ha indicat que ja ha procedit a canviar les reserves dels primers vols disponibles i n'ha informat als clients a través de missatges de text i correu electrònic, amb la "finalitat que aquesta situació causi els menors inconvenients possibles".El Sepla va convocar fa tres setmanes aquestes jornades de vaga, juntament amb les del passat 25 i 26 d'abril -quan van quedar afectats 246 vols-, en senyal de protesta pels "incompliments" de diversos articles del conveni col·lectiu de pilots i dels acords que regulen les bases a l'estranger.En concret, el Sepla retreu a la companyia que gran part del creixement està tenint lloc a bases internacionals i demana un augment salarial del 30% per equiparar-se amb altres aerolínies.El Ministeri de Foment va fixar uns serveis que garanteixen el 100% dels vols amb les Canàries i les Balears, i aquelles rutes amb sortida programada anterior a l'inici de la vaga i l'arribada de la qual es produeixi en el període de vaga.A més, s'han fixat d'un 51% per als vols domèstics peninsulars en rutes l'única alternativa de les quals de transport públic sigui superior a cinc hores i en totes les rutes internacionals amb origen o destinació Espanya, mentre que són d'un 30% per a les rutes domèstiques peninsulars amb alternativa de transport públic de menys de cinc hores.Així, Vueling preveu que el 86% dels usuaris de l'aerolínia no es veuran afectats per la protesta, i que del 14% restant, tres de quatre clients podran volar en 24 hores respecte al seu horari original.

