Arrenca la novena edició del BCN Sports Film, el festival que uneix esport i cinema

Qui diu que l'esport no és cultura? La millor mostra que el gaudi de les vivències esportives també passar per l'experiència cultural és la raó de ser d'un certamen tan singular com el BCN Sports Film , que comença aquest dimecres. El certamen vol difondre el millor cinema esportiu que es fa arreu del món.Del 2 al 6 de maig, 82 de les 400 obres presentades formaran part de la trentena de sessions programades en 10 seus diferents, la majoria ubicades a Barcelona (Museu Olímpic i de l’Esport, Filmoteca de Catalunya, Nau Bostik, Institut Français, Casa Elizalde, Auditori Sant Martí, Casa Àsia, Museu Colet), però també a d'altres indrets com Sant Boi de Llobregat (Cinemes Can Castellet) i Tarragona (Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés).Cada sessió programada compta amb un fil conductor que pot agradar tant a al públic més especialitzat en aquell àmbit com a qualsevol amant del cinema i de l’esport. El film estrella de l’edició d’enguany és Dear Basketball, el curtmetratge que li va donar un Premi Oscar a Kobe Bryant.

