Trapero va alertar Interior que l'ús de la força l'1-O violaria les ordres judicials

Josep Lluís Trapero i la seva advocada, Olga Tubau, abans de declarar a l'Audiència Nacional. Foto: ACN

El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va advertir Pérez de los Cobos, el responsable policial nombrat a Catalunya pel govern espanyol per impedir el referèndum, que l'ús de la força l'1 d'octubre violaria les ordres judicials. Ho va fer a la Junta de Seguretat prèvia al referèndum, on va argumentar que sortirien al carrer dos milions de persones i que l'auto judicial els obligava a “presentar la convivencia i no causar un dany major al que es pretenia evitar”. De los Cobos va estar d'acord amb el plantejament però tres dies després va fer sortir els antiavalots contra els votants.Així consta en l'acta de la Junta de Seguretat d'aquell dia, a la qual ha tingut accés el diari Publico.es. Recordem que l'Audiència Nacional espanyola processarà Josep Lluís Trapero, cessat pel 155, pels delictes de sedició i organització criminal, per les protestes del 20 i 21 de setembre al Departament d'Economia i pel referèndum de l'1 d'octubre.Trapero, segons la documentació que consta en el sumari judicial, no només no es va negar a complir "una ordre directe" d'impedir el referèndum, tal com sosté Pérez de los Cobos, sinó que va advertir-lo que el compliment de les decisions del Tribunal Superior requeria limitar l'ús de la força a “repel·lir agressions evitant causar un dany major del qual es vol evitar".

