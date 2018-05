​Mascarell promou un manifest de Barcelona en ple debat sobre els alcaldables

Ferran Mascarell en un acte previ a les eleccions catalanes del 21-D. Foto: ACN

L'exconseller Ferran Mascarell ha preparat un manifest per Barcelona, "L'ideal d'una ciutat impossible", que presentarà el pròxim 22 de maig en una conferència a l'Ateneu Barcelonès, segons ha publicat el diari El País . L'acte que protagonitzarà Mascarell se celebrarà just un any abans de les pròximes eleccions municipals del 2019, i en ple debat sobre els alcaldables. Mascarell nega que sigui el tret de sortida de la seva candidatura, si bé és un càrrec que ha ambicionat.Des de l'Ateneu Barcelonès indiquen que l'esdeveniment és a l'agenda d'activitats des de fa uns dos mesos . Preguntat pel citat rotatiu, Mascarell ha reclamat "no fer conjectures" i assegura que tothom sap que Barcelona és una de les seves "passions", però tampoc ha volgut avançar qui subscriu el manifest ni què el motiva. L'exconseller es va presentar de número 26 de la llista de Carles Puigdemont a les catalanes i, malgrat que no va sortir escollit diputat, aquests dies el seu nom també sona com un dels possibles candidats alternatius a la investidura com a president de la Generalitat Per ara només hi ha dos caps de cartell confirmats a les eleccions municipals: Alfred Bosch per ERC i Jaume Collboni pel PSC. L'ex-primer ministre francès Manuel Valls es perfila com el candidat de Cs, i ha apostat per una plataforma constitucionalista amb el PSC i el PP, mentre que el PDECat està en procés d'escollir el seu candidat entre Neus Munté i Carles Agustí. El filòsof Jordi Graupera va proposar unes primàries entre l'independentisme per formar una candidatura única per derrotar Ada Colau, però per ara la idea no ha prosperat.A més de la seva carrera com a historiador i editor, Mascarell ja ha estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona, on va perdre en la carrera per reemplaçar Joan Clos a l'alcaldia. El 2010 va trencar el carnet del PSC i va entrar al primer d'Artur Mas com a independent. Aquest canvi va anar acompanyat d'una aproximació cap a posicionaments independentistes. L'any passat, i en aplicació de l'article 155 de la Constitució, va ser cessat com a delegat del Govern a Madrid.

