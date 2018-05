La parella de Junqueras: «Vaig dir a en Lluc que uns dolents s'havien quedat el pare a Madrid»

Oriol Junqueras, en una imatge d'arxiu Foto: Júlia Abelló

"Vaig dir a en Lluc que uns dolents s'havien quedat el pare a Madrid". Així s'ha expressat Neus Bramona, parella d'Oriol Junqueras, quan fa sis mesos de l'empresonament del vicepresident de la Generalitat i en la seva primera intervenció en un mitjà de comunicació, que ha concedit a El món a RAC1.Bramona ha explicat com van ser els dies anteriors a la seva entrada a Estremera i com ja veien que l'empresonarien. "Tenia coll avall que l'Oriol entraria a la presó quan els van citar a declarar. Vam començar a imaginar que la possibilitat era molt probable i quan va agafar l'AVE ja ens vam acomiadar", ha dit.Més enllà, també ha contat com tot el poble va "protegir" el seu fill Lluc perquè no s'assabentés que el seu pare es trobava a la presó: "No vam explicar res als nens. Vam esperar fins l'endemà al vespre amb la por que algú a l'escola els digués alguna cosa, però ningú va dir res". En aquest sentit, s'ha mostrat molt agraïda per aquest gest: "Dono les gràcies als pares dels companys de classe d'en Lluc perquè van demanar als seus fills que sobretot no li diguessin que era a la presó".Preguntada sobre el moment en què van sortir la resta de consellers i a la presó s'hi van quedar Junqueras, Forn i els Jordis, Bramona s'ha mostrat contundent: "Al capdavall es va demostrar que són hostatges. Són hostatges del govern espanyol i de la justícia espanyola"."No ens en refiem gens perquè fan el que volen de manera aleatòria i nosaltres ens hem de protegir emocionalment", ha dit al voltant d'un possible trasllat a la presó de Brians II, però ha criticat la situació per als seus fills: "Hi ha casos de gent que té sentències fermes de presó que no hi ha entrat perquè té fills menors. A què estem jugant?".Bramona també ha fet una crida a la formació de Govern perquè "ajudaria els que estan a la presó. Ja fa temps que n'hauríem de tenir. Tan ràpid com vos possible".Preguntada sobre la decisió de la justícia alemanya de no veure-hi els delictes de sedició i rebel·lió, Bramona s'ha mostrat taxativa: "Sabem que és una novel·la que han escrit i fonamentat en vés a saber quins arguments". "L'estat espanyol s'està inventant uns delictes que no existeixen", ha reblat.Per últim, ha lamentat que Junqueras s'estigui perdent el creixement dels seus fills i ha explicat una anècdota: "Un dia li vaig dir que li havia caigut la primera dent a en Lluc i es va emocionar. Són les petites coses que ens perdem entre tots", i, preguntada sobre si valia la pena, Bramona no ha dubtat que la seva parella "és una persona de paraula i ho va demostrar quan va portar fins al final la voluntat d'un poble. Valia la pena? Jo crec que sí".

