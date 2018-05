Aragonès: «Si la proposta és Artadi, per nosaltres no hi haurà cap problema»

Pere Aragonès, durant l'entrevista a Catalunya Ràdio Foto: Twitter @maticatradio

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha afirmat que si la proposa per assumir la presidència de la Generalitat, "per nosaltres no serà cap problema". Així s'ha pronunciat el diputat republicà en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio preguntat sobre un dels noms que està guanyant força, i més després que aquest matí Jordi Sànchez hagi mostrat que veu a la candidata de Junts per Catalunya amb bons ulls Tot i això, Aragonès ha remarcat que ara mateix no hi ha un nom sobre la taula perquè assumeixi la presidència de Catalunya, malgrat que des de la formació republicana asseguren que faran tot el que sigui possible perquè n'hi hagi abans del 22 de maig. Així, ha volgut deixar clar en diverses ocasions que la proposta d'un nom l'ha de fer Junts per Catalunya i que, després de l'anunci que la formació es reunirà a Berlín amb Carles Puigdemont , pot ser que la setmana vinent hi hagi ple d'investidura. A més, ha reconegut que li agradaria que la CUP "no se situés en l'abstenció" i s'ha mostrat convençut que, en tot cas, "no bloquejaran" la legislatura.Aragonès ha insistit en la necessitat de formar govern "el més aviat possible" i ha descartat l'escenari d'eleccions, que ha alertat que, en el millor dels casos, deixaria la situació com l'actual. "No té sentit tornar-se-la a jugar i anar a eleccions, on en el millor dels casos ens quedaríem tal com ara", ha declarat. Ha afegit que fins ara els "obstacles" als noms proposats a la investidura no els ha posat ERC sinó que "venen del Tribunal Constitucional (TC) i del Suprem (TS)".En aquest sentit, ha insistit que l'acord amb JxCAT estableix que és aquesta formació qui ha de proposar un candidat a la presidència i s'ha mostrat convençut que "tindrà totes les condicions" per comptar amb el suport d'ERC. En ser preguntat sobre la possibilitat que el candidat torni a ser Puigdemont i que això podria topar amb el TC, ha respost que el mateix passaria amb Turull, Sànchez o si es proposés un candidat d'ERC empresonat.Així, ha afirmat que quan hi hagi el nom sobre la taula miraran "quins obstacles hi poden haver" però ha assegurat que aquest nom que proposi JxCAT "tindrà el suport d'ERC", partint de la base que la formació de Puigdemont farà una proposta "sòlida".D'altra banda, s'ha referit a la reforma de la llei de presidència afirmant que caldrà veure si canviant aquest marc legal "és suficient per superar els obstacles del TC o no és suficient". "Però ara no hi ha nom sobre la taula, en funció del nom i la situació del diputat veurem el camí per arribar-hi", ha manifestat. Sobre Artadi, ha assegurat que té "molta capacitat de treball" i "moltes qualitats"."Mentre no hi hagi govern, quins interessos ha de defensar al Consell de Política Territorial i Econòmica?", s'ha preguntat el republicà, que ha apuntat que no té sentit assistir-hi si no hi ha govern. Montoro va requerir la seva presència a aquesta trobada amb els consellers d'Economia autonòmics.Sobre el projecte que tindrà el govern de la Generalitat, Aragonès ha assegurat que "no pararem d'insistir que la qüestió catalana s'ha de tractar de forma política i no judicial". "Perquè està en les nostres mans la part política, cal que l'activem", ha afegit sobre la feina que ha de fer el Govern, tot considerant el que creu que necessita l'executiu: ser una majoria més àmplia per exercir la seva sobirania política i aturar l'ofensiva de l'Estat.El també secretari d'Economia del Govern ha asseverat qeu l'1-O "no es va finançar amb fons públics" i ha afirmat desconèixer com es va pagar. Així, ha dit que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, disposa de la mateixa informació que ell "perquè la té tota". "Podem explicar perfectament el que ha explicat Montoro, que l'1-O no es va finançar amb fons públics", ha declarat.Aragonès ha acusat l'Estat de "primer decidir els delictes i després intentar fer una narració dels fets per reforçar-los", assegurant que això és el que s'està intentant fer amb el delicte de malversació de fons públics amb l'objectiu de posar "una pena de presó".Sobre el Consell de Política Fiscal i Financera, ha afirmat que no ha rebut cap informació sobre una propera convocatòria però ha dit que "no tindria cap mena de sentit assistir-hi fins que no es formi nou govern". El secretari d'Economia s'ha preguntat quins interessos es podrien defensar en una situació d'una Generalitat intervinguda pel 155: "Els del govern que em va nomenar? Els del 155? Els de la majoria?". A més, ha apuntat que la negociació del finançament és "molt menor" que altres negociacions que els independentistes posen sobre la taula.Per últim, Aragonès ha lamentat la situació d'"excepcionalitat" que viuen els líders sobiranistes en presó preventiva i el fet que aquesta "s'està allargant massa". El dia en que fa sis mesos que Oriol Junqueras i Joaquim Forn són a la presó, el republicà ha considerat que sis mesos "és molt de temps" i ha reclamat que, com a mínim, siguin traslladats a una presó catalana.L'adjunt a la presidència d'ERC ha explicat que tant Junqueras com Romeva, com Bassa com Forcadell "demanen que es faci govern ja" i que, concretament, en la darrera visita a les dues últimes aquestes li van demanar que enviés el missatges "que ningú més entri a la presó i que es formi govern ja".Preguntat per aquesta qüestió en una roda de premsa sobre la suspensió de la llei catalana d'assistència sanitària universal , el cap de files de la CUP, Carles Riera, ha declinat opinar sobre la candidatura d'Artadi ni avançar si es poden replantejar les seves quatre abstencions. "Avui no parlarem d'investidura, ni hi ha cap dada que ens permeti parlar del nostre posicionament", ha asseverat, davant la insistència dels periodistes.De fet, ha afirmat que qüestions com la desobediència d'actuacions del Tribunal Constitucional (TC) no permeten ara tractar un possible canvi en el sentit del vot, ja que "no hi ha cap taula oberta amb JxCat ni amb ERC ni cap taula trilateral per parlar d'objectius programàtics". "No hi ha sobre la taula un marc negociador", ha insistit, ni tampoc se'ls ha plantejat "ni candidats ni propostes programàtiques" i, de fet, "no hi ha ni mesa ni res".

