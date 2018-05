Recollida de firmes a Burgos contra la immersió perquè el català sigui «per parlar únicament a casa»

Estic a Burgos. Recollida de signatures per a fer una ILP per acabar amb la immersió a l'escola catalana. He parlat, amb els membres de la taula petitòria i el que defensen és que el català quedi reduït a una llengua per parlar-la únicament a casa. pic.twitter.com/DOQYn73QOw — Pepe Casanovas 🌹 (@pepecasanovasr) 30 d’abril de 2018

I que n'ha de fer la gent de Burgos?. Quina vergonya de país. Jo vinc d'aquelles terres, del cantó del meu pare, el meu avi patern sentiria vergonya dels seus origens. No ens volen, marxen. — MònicaBM💛💛🎗🎗🎗 (@MonicaB59885296) 1 de maig de 2018

El pitjor de tot és que el castellà es pot utilitzar a Catalunya sense problemes... — Un opinador +🎗 (@Ciutada_Actiu) 1 de maig de 2018

Jo tinc amics d'esquerres a Valladolid i Cantàbria i estan totalment d'acord amb que els idiomes català i vasc (dialectes per ells) es parlin a casa i amb la familia, però no al treball, escoles, TV ni al carrer. — Mònica 🎗 (@tutiwy69) 1 de maig de 2018

Però i ells que saben, si possiblement no han trepitjat mai en la seva vida a Catalunya. — David 🎗️ (@dvallespi) 1 de maig de 2018

Recollida de signatures a Burgos contra la immersió lingüística a l'escola a Catalunya. Això és el que s'ha trobat l'usuari de Twitter Pepe Casanovas quan es trobava a aquesta ciutat de Castella i Lleó. Segons explica en una piulada, quan va demanar-los quins són els motius per impulsar aquesta ILP, van contestar-lo que la seva voluntat és "que el català quedi reduït a una llengua per parlar-la únicament a casa".Tal com expliquen a la web de l'associació Hablamos Español , la seva voluntat és promoure una llei nacional de drets lingüístics basada en la llibertat d'ús de la llengua comuna a tot el territori.Moltes han estat les reaccions a aquesta piulada. La majoria dels usuaris han criticat que des de l'Estat vulguin decidir sobre el model d'escola a Catalunya. "I què n'ha de fer la gent de Burgos?", es preguntava una usuària, mentre d'altres asseguren que ciutadans de l'Estat ja els està bé que el català (i el basc) siguin idiomes que es parlin a casa i mai a la televisió, escola o feina.

