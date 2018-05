Moment de tensió amb Ada Colau al dinar de clausura de l'Open Godó

A vegades les imperdibles cròniques del Village del Godó de Margarita Puig a La Vanguardia es poden ampliar. Diumenge passat, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assistir al dinar que feia de clausura del 66 trofeu de tennis. Les relacions entre el consistori i el guardó han millorat sensiblement. Com ja va informar en el seu dia NacióDigital, aquest any el certamen es va tornar a presentar al Saló de Cent de l'Ajuntament, després d'anys en què es va trencar la tradició.



Amb tot, es va produir un moment de tensió. L'alcaldessa era esperada per començar el dinar a les dues de la tarda, però no arribava. Els comensals de la seva taula, amb els ministres Rafael Catalá i Isabel García Tejerina entre ells, van decidir començar i Colau va arribar al village passats dos quarts de tres.

Qui sí que no es va fer esperar gens durant el torneig va ser l'exlíder d'UDC, Josep Antoni Duran Lleida, que es va fer present al Reial Club i a qui es va poder veure, feliç i omnipresent, a l'estand de La Vanguardia.

