Puigdemont convoca els diputats de JxCat dissabte a Alemanya

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha convocat els diputats del grup parlamentari a una reunió per aquest dissabte 5 de maig a Alemanya. La trobada arribarà després del ple al Parlament, que començarà dijous 3 i acabarà divendres 4 de maig. De moment es manté a l'ordre del dia de la sessió plenària el debat i la votació de la reforma de la llei de Presidència que ha impulsat JxCat per poder investir Puigdemont a distància.S'espera que Puigdemont indiqui dissabte les següents passes a seguir, un cop s'aclareixi el recorregut que li queda a la reforma de la llei de Presidència, i a falta de tan sols 17 dies perquè acabi el termini per poder investir un president. Cada vegada més veus consultades de JxCat reconeixen que caldrà abordar, a partir d'aquesta setmana, el nom d'un quart candidat que desbloquegi la situació i serveixi per formar Govern. Avui mateix, Jordi Sànchez ha declarat, en una entrevista a l'ACN, que dona suport a Elsa Artadi. El grup té previst viatjar a Alemanya dissabte i tornar diumenge, segons assenyalen fonts de la formació.La reunió del dia 5 a Alemanya -país d'on no en pot sortir el president destituït- tindrà lloc 17 dies després de l'anterior trobada de Puigdemont amb la seva formació, el 18 d'abril passat, també a Berlín. Al seu torn, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, i el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, ja van viatjar la setmana passada a la capital alemanya per reunir-se amb el president destituït. Segons fonts de JxCat l'única indicació del seu líder és, per ara, la convocatòria per dissabte, de manera que encara no s'ha tancat ni l'hora ni el lloc del conclave. Cal recordar que a JxCat no compten en prendre cap acord ni tancar cap pacte sense haver-se reunit primer amb Puigdemont.Tal com apunten diverses veus del grup, s'espera que dissabte el líder de la formació anunciï la seva decisió sobre la investidura, després d'uns dies de valorar diversos escenaris. Una primera possibilitat és proposar un nou candidat a la investidura -el quart- que serveixi per formar Govern, evitar eleccions i intentar acabar amb l'aplicació de l'article 155. Aquest escenari també permetria engegar el Consell de la República, l'executiu a l'exterior que comandarien els consellers destituïts que romanen "a l'exili". La via del quart candidat és, per ara, la que sona amb més força, d'acord amb el que sempre han justificat Puigdemont i JxCat: una repetició electoral no beneficia ningú.La segona possibilitat és insistir en les candidatures dels tres noms que JxCat ja ha posat damunt la taula: el propi Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull -els dos darrers empresonats a Madrid-, argumentant l'aval de l'ONU per a l'expresident de l'ANC, i que el conseller de Presidència destituït té pendent la segona votació de la seva investidura.Finalment, un tercer escenari -remot, segons les fonts consultades- és que Puigdemont anunciï que aposta per forçar noves eleccions després que l'Estat hagi vetat els tres candidats de JxCat. El termini del 22 de maig, però, fa perdre força a aquesta estratègia, sobretot tenint en compte que des del grup sempre han assegurat que no es forçaria el calendari fins al final.Pel que fa al primer escenari -el de proposar un quart candidat-, des de la formació independentista majoritària insisteixen que es tractaria d'un "president transitori", que hauria d'acceptar Puigdemont com a "president legítim" des de l'"exili". De fet, JxCat preveu intentar investir de nou el seu líder al llarg de la legislatura, un cop ja s'hagi format el nou executiu. Un dels noms que ha circulat des de l'inici és el de la pròpia Artadi, com també els de l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas -ambdós amb el carnet del PDECat-, el de Lluís Font -membre de la direcció del PDECat-, o el de diversos independents com Quim Torra, Laura Borràs o Francesc de Dalmases, així com el de l'exconseller Ferran Mascarell -que de moment no és diputat.La portaveu del PDECat, Maria Senserrich, avisava en una entrevista a l'ACN -publicada dissabte passat- que els 34 diputats de JxCat hauran d'avalar el nom del quart candidat a la investidura. Al seu torn, el president del grup parlamentari, Jordi Sànchez, ha anat més enllà i, preguntat en concret sobre una possible candidatura d'Artadi, ha respost, també en una entrevista a l'ACN publicada avui: "És una dona capacitada abastament i li auguro un llarg recorregut polític, sigui o no sigui ara aspirant a la presidència. Ella sap que té tot el meu suport".Cal recordar que la reunió a Alemanya de dissabte arribarà després que el Tribunal Constitucional suspengués la setmana passada la candidatura de Puigdemont, i que el Consell de Garanties Estatutàries dictaminés que la investidura a distància és inconstitucional -tot i avalar les reunions a distància d'òrgans col·legiats, tal com recull la reforma de la llei de Presidència. Aquest dimecres acaba el termini perquè els grups parlamentaris presentin esmenes a la reforma de JxCat.Sigui com sigui, s'espera que Puigdemont clarifiqui dissabte l'estratègia a seguir, amb l'objectiu de formar Govern, evitar eleccions i no malbaratar el resultat del 21-D, acabar amb el 155 i activar la dualitat executiva de Brussel·les i Sant Jaume, segons les fonts consultades per l'ACN.

