Ensenyament fa costat als docents investigats de Sant Andreu de la Barca

Pancartes de suport als professors de l'institut el Palau Foto: @omnium

El Departament d'Ensenyament ha donat suport a "tots els professors" del sistema educatiu i ha recordat que s'està elaborant un informe intern "a requeriment del Ministeri" pel cas de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), on nou docents són investigats per la Fiscalia per un presumpte delicte d'odi a l'hora d'explicar als alumnes què va passar l'1-O.La denúncia hauria sorgit després que fills de guàrdies civils que cursen estudis en aquest centre s'haguessin sentit humiliats per les explicacions al voltant de la violència policial d'aquell dia. Ensenyament subratlla que el procés "està obert" i afirma que fins que no es resolgui el centre ha de funcionar "amb total normalitat com ha passat en aquests últims set mesos". El Departament també assegura que "treballa dia a dia" per donar aquesta normalitat a tots els centres educatius.Cal recordar que aquest mateix dimarts hi ha hagut una concentració de suport al professorat davant l'IES El Palau , després que dilluns apareguessin pintades contra alguns dels professors i que alguns mitjans de comunicació els hagin assenyalat amb noms i cognoms.La consellera d'Ensenyament a l'exili, Clara Ponsatí, ha reclamat en un tuit -repiulat per l'expresident Carles Puigdemont- que des de la Conselleria es publiqui l'informe de la Inspecció d'Educació de la Generalitat sobre l'endemà a l'1-O i pel qual la Fiscalia ha denunciat 9 professors de l'institut El Palau per presumpta incitació a l'odi. Ponsatí ha etzibat que el departament ha de fer públics els informes de la inspecció perquè "el silenci i la por aviven el feixisme" , ha demanat a través de la xarxa.El secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i el secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, es reuniran el 8 de maig amb una representació dels guàrdies civils pares dels alumnes "presumptament humiliats" en aquest centre educatiu.

